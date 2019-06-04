Bayramlığımız formalar olsun

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe çağrı yaptı. Sözlerine “Değerli Trabzonspor Ailesi” diyerek başlayan Ağaoğlu, “Öncelikle bu mübarek Ramazan Bayramı’nın güzel ülkemizde huzur, barış ve güven ikliminin tazelendiği bir bayram olmasını temenni ediyorum” dedi.

Camianın ve taraftarın bayramını kutlayan Ağaoğlu, “Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğe dönük umutlarımızı yeşerten başarılı bir sezonu geride bıraktık. Bugün armasının hakkını vermek için sahada tüm benliğini ortaya koyan genç ve yürekli futbolculardan kurulu bir takıma sahibiz. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Öte yandan ise, yeni sezonun ve önümüzdeki Avrupa maçlarının heyecanını taşıyoruz”dedi

FORMA VE KOMBİNE ÇAĞRISI

Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarın Ramazan Bayramı’nın coşkusunu bordo-mavili renklerle yaşamasını isteyerek, “Tüm bu coşku içinde, yeni döneme dair forma ve kombine çalışmalarında da son aşamaya geldik. Merakla beklediğiniz yeni sezon formalarımızı Ramazan bayramına yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Ben, ailem ve dostlarımla bayramlaşırken yeni sezon formamı giymiş olacağım. Camiamızın da aynı duyarlılığı göstererek bayramı bordo-maviye boyayacağına, bayramlıklarının yeni sezon formaları olacağına inanıyorum. Hepinize sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.