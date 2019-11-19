Beckham Falcao'yu istiyor

2020 yılından itibaren Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) mücadele edecek Inter Miami'de başkan David Beckham'ın, ses getirecek bir transfer hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

MLS'e görkemli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham'ın transfer listesinde James Rodriguez, Falcao ve Mandzukic’in olduğu ifade edildi.

İlk tercih Mandzukic

Santrfor bölgesi için Falcao ve Mandzukic'in arasında tercih yapılacağı ve Hırvat oyuncunun daha önde olduğu aktarıldı.

Öte yandan kulübün teknik direktörlüğü için ise Carlo Ancelotti ve Gennaro Gattuso isimlerinin öne çıktığı bildirildi.







