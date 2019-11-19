SÜPER LİG

Beckham Falcao'yu istiyor

Inter Miami Kulübü'nün başkanı David Beckham'ın transfer listesi ortaya çıktı. Beckham'ın istediği futbolcular arasında Radamel Falcao'nun da olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kolombiyalı futbolcu sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılı formayla sadece 5 maça çıkabildi.

Kolombiyalı futbolcu sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılı formayla sadece 5 maça çıkabildi.

2020 yılından itibaren Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) mücadele edecek Inter Miami'de başkan David Beckham'ın, ses getirecek bir transfer hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

MLS'e görkemli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham'ın transfer listesinde James Rodriguez, Falcao ve Mandzukic’in olduğu ifade edildi.

İlk tercih Mandzukic

Santrfor bölgesi için Falcao ve Mandzukic'in arasında tercih yapılacağı ve Hırvat oyuncunun daha önde olduğu aktarıldı.

  • Öte yandan kulübün teknik direktörlüğü için ise Carlo Ancelotti ve Gennaro Gattuso isimlerinin öne çıktığı bildirildi.

Inter Miami Kulübü'nün kurucusu ve başkanı David Beckham
Inter Miami Kulübü'nün kurucusu ve başkanı David Beckham



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