SÜPER LİG

Beckham Falcao'yu istiyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, David Beckham’ın takımı Inter Miami’nin Falcao’yu istediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kolombiyalı yıldız sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılı formayla sadece 5 maça çıkabildi.

Kolombiyalı yıldız sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılı formayla sadece 5 maça çıkabildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı- kırmızılı takımda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu. Falcao’yu David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin istediğini ifade eden Cengiz, “İngiliz yakışıklı bir futbolcu var, Beckham! Beckham’ın kulübü, Radamel Falcao’yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor, biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz. Real Madrid, Juventus istedi diyoruz, insanlar gülüyor ama gerçek bu. O zaman sadece 'Galatasaray istedi ve Galatasaray’ı seçti' diyorum yine olmuyor. Kolombiya basını da Türk basını da farklı şeyler yazıyor ancak Falcao şu anda bizimle ve Galatasaray’a çok büyük hizmetleri olacak” dedi.

David Beckham’ın ABD’de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami’nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.

David Beckham'ın kurucu ve başkanı olduğu Inter Miami Kulübü, 2020 yılından itibaren Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) mücadele edecek.
David Beckham'ın kurucu ve başkanı olduğu Inter Miami Kulübü, 2020 yılından itibaren Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) mücadele edecek.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Dili boğazına kaçan sporcuyu güvenlik görevli...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.