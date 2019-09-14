Belhanda'nın çenesinde iki kırık var
SÜPER LİG

Belhanda'nın çenesinde iki kırık var

Galatasaraylı yıldız Younes Belhanda'nın dün oynanan Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe sonucu çenesinde iki kırık tespit edildiği ve bu nedenle ameliyat olduğu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belhanda, çenesine aldığı diz darbesi nedeniyle mücadelede tedavi edilmişti.

Belhanda, çenesine aldığı diz darbesi nedeniyle mücadelede tedavi edilmişti.

Fotoğraf: Mesut IŞIK - Büşra KAYA / DHA

Galatasaray Kulübü, Belhanda'nın sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yayınladı. Kasımpaşa maçında sakatlanan Faslı futbolcunun çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yağılan açıklama şöyle;

  • "Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanan maçın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir.
  • Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir."

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