Belhanda’ya müşteri çıktı

Galatasaray’ın devre arasında satmayı düşündüğü oyunculardan biri olan Younes Belhanda’ya talip çıktı. Devre arasında büyük bir transfer operasyonu yapmayı ve rötuşlarla kadroyu yeniden dizayn etmek isteyen teknik heyetin ‘Satılabilir’ raporu verdiği Belhanda için Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, görüşmelere başladı. Önceki transfer dönemlerinde de Belhanda’ya talip olan Al Nassr, Faslı oyuncunun reddetmesi yüzünden bu transerde mutlu sona ulaşamadı. Galatasaray’da da tribünlerle sorun yaşayan Belhanda’ya yönetim ve teknik heyet üzerinden de ‘Gitmesi’ yönünde istek olacağı, bu kez transferin bonserviste anlaşılması halinde gerçekleşeceği öğrenildi. Galatasaray, devre arasında düşündüğü transfer operasyonlarını gerçekleştirebilmek için Younes Belhanda’dan en az 10 milyon Euro bonservis geliri hedefliyor. 29 yaşındaki Faslı oyuncu, 2017 yazında 9.5 milyon Euro bonservis ve çeşitli bonuslar karşılığında Dinamo Kiev takımından Galatasaray’a transfer oldu. Belhanda, Galatasaray formasıyla çıktığı 80 maçta 9 gol atıp 21 asist yaptı.

Kazık çakmaya gelmedik

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yöneticiler ile Türk Telekom Stadı’nda erken seçim konusunu görüştü. Kritik zirvede mahkemeden çıkan tebdir kararı masaya yatırıldı. Şu an hala tedbir kararının devam ettiği başka mahkeme kararları da bulunurken, bu davalar birleştirilirken, perşembe günü 14. Asliye Hukuk Mahkemesi davayla ilgili kararını verecek. Başkan Cengiz yaptığı açıklamada, şu anda yapılacak bir seçimin kulübün menfaatine olmayacağını ifade ederek, “G.Saray’ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… G.Saray‘ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan G.Saray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada G.Saray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” şeklinde konuştu.

Andone sakatlandı Gözler Falcao’da

G.Saray’da Falcao’nun ardından Andone’nin de sakatlanması teknik heyetin planlarını bozdu. Santrfor sıkıntısı çekmeye başlayan teknik heyet, sağlık ekibinden Falcao’nun, 12. haftada oynanacak Başakşehir maçına yetişmesini istedi. Sarı-kırmızılılar, liglerin milli takım için ara vermesiyle birlikte yaklaşık 10 gün daha maç oynamayacak. Kolombiyalı futbolcunun bu dönemde takımla idmanlara katılması ve Başakşehir maçına hazırlanması bekleniyor.

Galatasaray'dan Andone açıklaması: Tama yakın yırtık var Gaziantep FK maçının 11. dakikasında sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Andone'nin sağlık durumu hakkında sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama geldi.Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Florin Andone’nin yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.26 yaşındaki futbolcunun 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.Romanya kadrosunda yer almadıRomanya Milli Takımı'ndan dün yapılan açıklamada, ilk bulgulara göre Andone'nin ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu belirtilmiş ve oyuncunun EURO 2020 Elemeleri'nde İsveç ve İspanya ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği ifade edilmişti.Romanya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, Gaziantep FK maçında sakatlanan Andone'nin ilk bulgulara göre ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu belirtildi pic.twitter.com/2cfprjuipd— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Kasım 2019