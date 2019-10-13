Ben kimsenin devamı değilim
SÜPER LİG

Ben kimsenin devamı değilim

Kendisinin Fikret Orman yönetiminin devamı iddialarının yanlış bir söylem olduğunu belirten Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, “Böyle bir söylem bana ayıp olur. Birilerinin devamı arınıyorsa o şu anda zaten var. Ben Beşiktaş’a Fikret Orman’la girmedim” ifadelerini kullandı. Adalı, diğer adaylara da mesaj gönderdi: “Transferde en iyisiyim, gider alırım.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdal Adalı

Serdal Adalı

Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim, çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongresinde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, kendisi dahil hiçbir yöneticisinin kulübe verdiği parayı geri almayacağını söyledi. Beşiktaş’ta hiçbir eski başkanın devamı olmadığını belirten Serdal Adalı, “Böyle bir söylem bana ayıp olur. Birilerinin devamı aranıyorsa o şu anda zaten var. Ben Beşiktaş’a Fikret Orman’la girmedim. Geldim elimi taşın altına soktum” dedi. Siyah-beyazlı camianın önceliğinin birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Adalı, “Birbirimizle uğraşmaktan dışarıyla mücadele edemez hale geldik. Yönetim taraftardan, taraftar camiadan kopmuş durumda” dedi.

Pazartesi neşter değil ameliyat günü

Beşiktaş’ta seçimin ertesi günü ödeme yapılması gerektiğini vurgulayan Adalı, şöyle devam etti: “Pazar günü seçim var, pazartesi ödeme var. Pazartesi neşter değil ameliyat günü. Önceliğimiz birlik ve beraberlik, parayı buluruz. İç huzuru bulmak hepsinden önemli. Başarı gelince her şey oluyor ama iç huzura ulaşmak daha önemli. Bunların hazırlığını yaptık. Bütün adaylar bunu biliyor. Hala bu ödemelerin planını yapıyoruz. Kulübün ödemeleri ile hala ilgileniyoruz. Ocak ayında mutlaka transfer yapacağız. Futbola bütçe yaptık ve transferleri ona göre yaptık. Bütçeye zarar vermeden devre arasında transfer yapacağız. Santrafora ihtiyacımız var, bu transfer döneminde de son ana kadar almak için devam ettik. Yapmak için transfer yapmayız. Bu işte en iyisiyim, gider alırım.”

Şampiyonluk şansı devam ediyor

Bu yıl yapılan transferlerin iyi oyuncular olduğunu kaydeden Adalı, “Bu takımın şampiyonluk şansı devam ediyor. Seçim sürecinde futbol takımı üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu takım iyi gidecek. Son haftaki galibiyet ve oyun umut verdi” ifadelerini kullandı. Geçmiş yönetimlerden hesap sorma konusunu cevaplayan Adalı, “Başkan olduktan sonra geçtiğimiz 7 seneyi, kendi içinde olduğum dönemi de inceleteceğim. Kimsenin bundan korkusu yok. Kimsenin bir hatasını göreyim gereğini yaparım” dedi.

Enver Cenk Şahin'den kulübüne rest: Türkiye'ye dönüyor
Enver Cenk Şahin'den kulübüne rest: Türkiye'ye dönüyor

Barış Pınarı harekatında görev yapan askerlerimiz için destek mesajı paylaşan Enver Cenk Şahin, kulübünden uyarı aldı. Alman ekibi St. Pauli sosyal medya hesabından yaptığı skandal açıklamada futbolcunun uyarıldığını ve sorun çözülene kadar yorum yapmayacaklarını belirtti.Bunun üzerine yönetimle sorun yaşamaya başlayan Enver Cenk Şahin, sürpriz bir şekilde Almanya'dan ayrıldı. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından uçakta olduğu bilgisini paylaştı ve paylaşımında Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.Sosyal medyadan destek mesajları alan Enver Cenk Şahin'in ilerleyen günlerde takımıyla olan sözleşmesini feshedebileceği belirtiliyor.#BarışPınarıHarekatı ilgili Mehmetçik için destek mesajı paylaşan Enver Cenk Şahin, kulübü St. Pauli tarafından uyarılmıştı. 25 yaşındaki futbolcu yaşanan bu skandalın ardından Türkiye&#39;ye geliyor pic.twitter.com/54eP3hs22A&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Ekim 2019 Almanya'da ırkçılık tavan yaptıRusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018’in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı. Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.Mesut Özil, Almanya Milli Takımı&#39;nı &quot;Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu&quot; sözleriyle bıraktı. pic.twitter.com/TNWHAhuPe6&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Temmuz 2018

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