Ben kimsenin devamı değilim

Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim, çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongresinde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, kendisi dahil hiçbir yöneticisinin kulübe verdiği parayı geri almayacağını söyledi. Beşiktaş’ta hiçbir eski başkanın devamı olmadığını belirten Serdal Adalı, “Böyle bir söylem bana ayıp olur. Birilerinin devamı aranıyorsa o şu anda zaten var. Ben Beşiktaş’a Fikret Orman’la girmedim. Geldim elimi taşın altına soktum” dedi. Siyah-beyazlı camianın önceliğinin birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Adalı, “Birbirimizle uğraşmaktan dışarıyla mücadele edemez hale geldik. Yönetim taraftardan, taraftar camiadan kopmuş durumda” dedi.

Pazartesi neşter değil ameliyat günü

Beşiktaş’ta seçimin ertesi günü ödeme yapılması gerektiğini vurgulayan Adalı, şöyle devam etti: “Pazar günü seçim var, pazartesi ödeme var. Pazartesi neşter değil ameliyat günü. Önceliğimiz birlik ve beraberlik, parayı buluruz. İç huzuru bulmak hepsinden önemli. Başarı gelince her şey oluyor ama iç huzura ulaşmak daha önemli. Bunların hazırlığını yaptık. Bütün adaylar bunu biliyor. Hala bu ödemelerin planını yapıyoruz. Kulübün ödemeleri ile hala ilgileniyoruz. Ocak ayında mutlaka transfer yapacağız. Futbola bütçe yaptık ve transferleri ona göre yaptık. Bütçeye zarar vermeden devre arasında transfer yapacağız. Santrafora ihtiyacımız var, bu transfer döneminde de son ana kadar almak için devam ettik. Yapmak için transfer yapmayız. Bu işte en iyisiyim, gider alırım.”

Şampiyonluk şansı devam ediyor

Bu yıl yapılan transferlerin iyi oyuncular olduğunu kaydeden Adalı, “Bu takımın şampiyonluk şansı devam ediyor. Seçim sürecinde futbol takımı üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu takım iyi gidecek. Son haftaki galibiyet ve oyun umut verdi” ifadelerini kullandı. Geçmiş yönetimlerden hesap sorma konusunu cevaplayan Adalı, “Başkan olduktan sonra geçtiğimiz 7 seneyi, kendi içinde olduğum dönemi de inceleteceğim. Kimsenin bundan korkusu yok. Kimsenin bir hatasını göreyim gereğini yaparım” dedi.