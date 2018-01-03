Benfica'dan Beşiktaş'a Talisca formülü

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanırken, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'da da dikkat çeken bir gelişme oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre geçtiğimiz sezon Talisca'yı Portekizli kulüpten 2 sezon için kiralayan Beşiktaş, bu süre içinde Brezilyalı oyuncunun iyi bir performans göstermesi ile önemli bir transfere imza attığını ispatlamıştı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisini almak için görüşmeler yaptığı Benfica'dan ilginç bir teklif aldı.

Silva'yı önerdiler

Portekizli kulüp, sözleşme gereği Beşiktaş forması giydiği süre içinde başka takıma satması halinde pay hakkı bulunan Beşiktaş'a 24 yaşındaki genç oyuncusu Rafa Silva'yı önerdi.

Fikret Orman düşünmek için süre istedi

Aynı Talisca'da olduğu gibi Silva'yı da Beşiktaş'a gönderip yükselişe geçmesini isteyen Benfica yetkilileri, başkan Orman'a "Talisca'yı Çin'den ve İngiltere'den isteyen kulüpler var. Şu anda satarsak size pay yerine Rafa Silva'yı iki yıllığına bedelsiz kiralayalım. İki sene sonra da Rafa Silva'yı başka takıma sattığımızda size iyi bir pay verelim. Çok yetenekli bir oyuncu. Ve sizin hocanız da yetenekli oyuncuları parlatmakta usta" dediler.

Bu teklif karşısında şaşıran ve düşünmek isteyen Orman ise durumu yönetici arkadaşları ile görüşüp son kararını verecek.

Benfica'da forma şansı bulamıyor

Beşiktaş'a teklif edilen Rafa Silva, Benfica'da fazla forma şansı bulamıyor. 24 yaşındaki yıldız adayı, her iki kanatta oynayabiliyor ancak gerçek bölgesi forvet arkası.