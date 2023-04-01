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Spor

Berisha'nin bonservisini alacaklar: İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

16:22 . 1/04/2023 Cumartesi
AA
Berisha'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro

Berisha'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro

Üst yöneticisi Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Berisha için henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip, "Ancak bunu vaktinde yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.


Reuter, Berisha'nın olumlu gelişmesinin başka kulüplerin ilgisini çekebileceğiyle ilgili, "Olağanüstü bir şey ortaya çıkarsa ve oyuncu bir sonraki adımı atmak isterse, bununla meşgul oluruz" ifadelerini kullandı.


Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a transfer edilen Mergim Berisha, bu sezon oynadığı 19 maçta 8 gol attı.


Almanya Milli Takımı'na da çağrılan Berisha, Peru ve Belçika ile oynan maçlarda süre aldı.


Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödemesi gerekiyor.






#Fenerbahçe
#Augsburg
#Mergim Berisha
25 dakika önce
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