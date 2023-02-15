Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oluyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında Gaziantep FK ile Hatayspor ligden çekilme kararı almıştı. İki takımın oyuncularının kariyerlerinin zarara uğramaması için TFF ile Süper Lig kulüpleri seferber oldu. TFF yabancı kuralını revize ederken, kulüpler de destek transferi kapsamında futbolcuların peşine düştü. Hatay'ın genç golcüsü Bertuğ Yıldırım için Galatasaray ile Fenerbahçe devredeyken sürpriz bir takımın transferi bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

18:54 . 15/02/2023 Çarşamba
Diğer
Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 10 ilde ciddi hasar yarattı. Çok sayıda binanın yıkıldığı, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği korkunç depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay olmuştu. Tüm ülkenin yasa boğulduğu bu felaket sonrasında futbol durdu. Süper Lig Mart ayının başına kadar ertelenirken Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK hakları saklı kalacak şekilde ligden çekilme kararı aldı. İki takımın da futbolcularının kariyerlerinin sekteye uğramaması için çalışmalar yürüten TFF yabancı kuralını sezon sonuna kadar revize etti. Bu takımlardan transfer edilen oyuncular +1 (9+3) kontenjanına dahil olacak ve yabancı statüsünde sayılmayacak.

Bunun üzerine Süper Lig temsilcileri de yardım amaçlı Hatayspor ve Gaziantep FK'lı yıldızların peşine düştü. Hem oyuncuların futbol hayatlarına devam etmesi, hem de söz konusu isimlerin mali yükümlülüklerini kendi kulüplerine yansıtılmaması için adeta seferberlik ilan edildi.

Destek transferi kapsamında kulüpler kendi ihtiyaçlarını da giderebilecek oyuncular için sıraya girerken, Trabzonspor ilk hamlesini yapmış ve Gaziantep FK'nın yıldızı Lazar Markovic'i kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan da "Joao Figueiredo’yu Başakşehir’e vereceğiz" açıklamasıyla transferi duyurmuştu. Böylece Kırmızı-Siyahlılar'ın iki yıldızının yeni kulüpleri belli olurken Mustafa Eskihellaç için de Beşiktaş ve Trabzonspor'un devrede olduğu biliniyor.

3 isim kulüplerin gözdesi

Hatayspor'lu isimlere de teklifler yağarken en büyük ilginin Sam Adekugbe, Saba Lobjanidze, El Kaabi ve Bertuğ Yıldırım'ın üzerinde olduğu öğrenildi. 4 oyuncu için de kulüplerin çalışması devam ediyor. Adekugbe'nin, Galatasaray'a oldukça yakın olduğu belirtilirken, 20 yaşındaki forvet Bertuğ Yıldırım için Galatasaray ile Fenerbahçe transfer yarışındaydı. Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği genç golcüsü için flaş bir gelişme yaşandı.

En kısa zamanda bitecek

İki dev kulübünde bonservisini almak için uğraş verdiği başarılı futbolcu için Antalyaspor'un devreye girdiği ve genç yeteneğin kiralanması konusunda Bordo-Beyazlılar'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Hatayspor'un, Bertuğ'u kiralık olarak vermek istemesi sebebiyle bu transferin en kısa zamanda bitebileceği kaydedildi.

4 gol, 2 asistle oynadı

12 Temmuz 2002 doğumlu Bertuğ Yıldırım, Sarıyer altyapısında yetişti. 2020'de A takıma yükselen genç futbolcu, 2021 yazında Hatayspor'a transfer oldu. 20 yaşındaki forvet, Hatayspor'da bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi. 20 yaşındaki santrfor, 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.



#Bertuğ Yıldırım
#Antalyaspor
#transfer
1 saat önce
default-profile-img
Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oluyor
Basel Sportif Direktörü Heiko Vogel: Oynamak zorunda olduğumuz için oynayacağız
Gaziantep'te deprem nedeniyle uzun yarıklar oluştu
13 yaşındaki depremzede Esma'dan ağlatan istek: Engel oluyorsa ayağımı kesebilirsiniz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecek
AFAD, deprem bölgeleri için "öncelikli ihtiyaç malzemeleri" listesi yayımladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.