Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oluyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 10 ilde ciddi hasar yarattı. Çok sayıda binanın yıkıldığı, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği korkunç depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay olmuştu. Tüm ülkenin yasa boğulduğu bu felaket sonrasında futbol durdu. Süper Lig Mart ayının başına kadar ertelenirken Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK hakları saklı kalacak şekilde ligden çekilme kararı aldı. İki takımın da futbolcularının kariyerlerinin sekteye uğramaması için çalışmalar yürüten TFF yabancı kuralını sezon sonuna kadar revize etti. Bu takımlardan transfer edilen oyuncular +1 (9+3) kontenjanına dahil olacak ve yabancı statüsünde sayılmayacak.

Bunun üzerine Süper Lig temsilcileri de yardım amaçlı Hatayspor ve Gaziantep FK'lı yıldızların peşine düştü. Hem oyuncuların futbol hayatlarına devam etmesi, hem de söz konusu isimlerin mali yükümlülüklerini kendi kulüplerine yansıtılmaması için adeta seferberlik ilan edildi.

Destek transferi kapsamında kulüpler kendi ihtiyaçlarını da giderebilecek oyuncular için sıraya girerken, Trabzonspor ilk hamlesini yapmış ve Gaziantep FK'nın yıldızı Lazar Markovic'i kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan da "Joao Figueiredo’yu Başakşehir’e vereceğiz" açıklamasıyla transferi duyurmuştu. Böylece Kırmızı-Siyahlılar'ın iki yıldızının yeni kulüpleri belli olurken Mustafa Eskihellaç için de Beşiktaş ve Trabzonspor'un devrede olduğu biliniyor.

3 isim kulüplerin gözdesi

Hatayspor'lu isimlere de teklifler yağarken en büyük ilginin Sam Adekugbe, Saba Lobjanidze, El Kaabi ve Bertuğ Yıldırım'ın üzerinde olduğu öğrenildi. 4 oyuncu için de kulüplerin çalışması devam ediyor. Adekugbe'nin, Galatasaray'a oldukça yakın olduğu belirtilirken, 20 yaşındaki forvet Bertuğ Yıldırım için Galatasaray ile Fenerbahçe transfer yarışındaydı. Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği genç golcüsü için flaş bir gelişme yaşandı.

En kısa zamanda bitecek

İki dev kulübünde bonservisini almak için uğraş verdiği başarılı futbolcu için Antalyaspor'un devreye girdiği ve genç yeteneğin kiralanması konusunda Bordo-Beyazlılar'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Hatayspor'un, Bertuğ'u kiralık olarak vermek istemesi sebebiyle bu transferin en kısa zamanda bitebileceği kaydedildi.

4 gol, 2 asistle oynadı

12 Temmuz 2002 doğumlu Bertuğ Yıldırım, Sarıyer altyapısında yetişti. 2020'de A takıma yükselen genç futbolcu, 2021 yazında Hatayspor'a transfer oldu. 20 yaşındaki forvet, Hatayspor'da bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi. 20 yaşındaki santrfor, 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.







