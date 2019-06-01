SÜPER LİG

Beşiktaş Abdullah Avcı'yı açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi.

Haber Merkezi AA
Abdullah Avcı, Başakşehir'de sezonu ikinci sırada tamamladı.

Abdullah Avcı, Başakşehir'de sezonu ikinci sırada tamamladı.

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Beşiktaş Kulübü, resmi açıklamadan bir süre önce, sosyal medya hesabından "AvZamanı" etiketiyle bir kartalın yolculuğunu alan videoyu da paylaşmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.