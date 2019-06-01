Beşiktaş Abdullah Avcı'yı açıkladı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- Beşiktaş Kulübü, resmi açıklamadan bir süre önce, sosyal medya hesabından "AvZamanı" etiketiyle bir kartalın yolculuğunu alan videoyu da paylaşmıştı.
Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı böyle açıkladıpic.twitter.com/oZQiTLc41A
Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı böyle açıkladıpic.twitter.com/oZQiTLc41A— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Haziran 2019
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