Beşiktaş ağır yaralı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, ilk maçta konuk olduğu Slovakya’nın Slovan Bratislava takımına deplasmanında 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların golleri Adem Ljajic (penaltıdan) ve Bozhikov’dan (kendi kalesine) gelirken, ev sahibinin sayılarını Andraz Sporar (2), Ljubicic ve Rhasalla kaydetti. 14. dakikada kaleci Greif’in uzun vuruşunda Beşiktaş file bekçisi Karius kalesini terketti ancak ceza sahası dışında takım arkadaşıyla çarpışıp topu uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden Sporar seken topu önüne aldı ve boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 29’da ceza sahasında topu önünde bulan Ljajic rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltıyı gösterdi. Ljajic, topun başına geçerek eşitliği sağladı: 1-1. 45+1’de N’Koudou’nun ceza sahasına yaptığı sert ortada evi sahibi ekibin savunma oyuncusu Bozhikov topu kendi ağlarına gönderdi: 1-2. 58’de savunmanın arkasına atılan pasta Ruiz’den seken topu alarak sağdan ceza sahasına giren Sporar eşitliği sağladı: 2-2. 90+3’de köşe vuruşunda Ljubicic ceza sahasında topa vurdu ve takımını öne geçirdi: 3-2. Santrayı yapan Beşiktaş üzerindeki şoku atlatamadan 90+4’te Rharsalla önünü boşalttı ve uzak köşeye yaptığı sert vuruşla skoru belirledi: 4-2. Grubun diğer maçında ise Portekiz ekibi Braga, İngiltere deplasmanda Wolverhampton’u 1-0 yendi. Beşiktaş, grubun 2. maçını 3 Ekim’de Vodafone Park’ta Wolverhampton ile oynayacak.

Kadroda 3 değişiklik

Beşiktaş teknik heyeti Slovan Bratislava karşısında Gazişehir Gaziantep maçına göre 3 farklı oyuncu ile çıktı. Gazinatep’te sahada olan Güven, Gökhan ve Caner yedeğe çekilirken yerlerine Umut Nayir, Douglas ve Rebocho görev aldı. Güven formsuzluk sebebiyle kızağa alınırken, Gökhan ve Caner dinlendirildi. Yeni transferler Douglas ve Rebocho bu sezon ilk kez 11’de oynarken, Boyd’un 18 kişilik maç kadrosuna alınmaması dikkat çekti.

Tribüne çocuk akını

Dünkü maç, Slovan Bratislava’nın cezası sebebiyle kulüplerin özel davetlileri haricinde seyircisiz oynandı. Slovak ekibinin UEFA’ya yaptığı girişimlerle maça 14 yaş altı çocuklar alındı. Ancak; durumu bilmeyen bazı Türk taraftarlar da cezanın Beşiktaş’ı da kapsadığını şehre geldikten sonra öğrenince hayal kırıklığı yaşadı. Beşiktaşlı futbolcular da maç öncesi çocuklara çiçek verdi.