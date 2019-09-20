Beşiktaş ağır yaralı
SÜPER LİG

Beşiktaş ağır yaralı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’ndaki Beşiktaş, deplasmanda Slovan Bratislava’ya uzatma dakikalarında yediği gollerle mağlup oldu. Siyah-beyazlıların gollerini Ljajic (P) ve Bozhikov (KK) kaydederken, Slovak ekibinin gollerini Sporar (2), Ljubicic ve Rhasalla attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı oyuncuların maç sonu üzüntüsü

Beşiktaşlı oyuncuların maç sonu üzüntüsü

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, ilk maçta konuk olduğu Slovakya’nın Slovan Bratislava takımına deplasmanında 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların golleri Adem Ljajic (penaltıdan) ve Bozhikov’dan (kendi kalesine) gelirken, ev sahibinin sayılarını Andraz Sporar (2), Ljubicic ve Rhasalla kaydetti. 14. dakikada kaleci Greif’in uzun vuruşunda Beşiktaş file bekçisi Karius kalesini terketti ancak ceza sahası dışında takım arkadaşıyla çarpışıp topu uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden Sporar seken topu önüne aldı ve boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 29’da ceza sahasında topu önünde bulan Ljajic rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltıyı gösterdi. Ljajic, topun başına geçerek eşitliği sağladı: 1-1. 45+1’de N’Koudou’nun ceza sahasına yaptığı sert ortada evi sahibi ekibin savunma oyuncusu Bozhikov topu kendi ağlarına gönderdi: 1-2. 58’de savunmanın arkasına atılan pasta Ruiz’den seken topu alarak sağdan ceza sahasına giren Sporar eşitliği sağladı: 2-2. 90+3’de köşe vuruşunda Ljubicic ceza sahasında topa vurdu ve takımını öne geçirdi: 3-2. Santrayı yapan Beşiktaş üzerindeki şoku atlatamadan 90+4’te Rharsalla önünü boşalttı ve uzak köşeye yaptığı sert vuruşla skoru belirledi: 4-2. Grubun diğer maçında ise Portekiz ekibi Braga, İngiltere deplasmanda Wolverhampton’u 1-0 yendi. Beşiktaş, grubun 2. maçını 3 Ekim’de Vodafone Park’ta Wolverhampton ile oynayacak.

  • Kadroda 3 değişiklik
  • Beşiktaş teknik heyeti Slovan Bratislava karşısında Gazişehir Gaziantep maçına göre 3 farklı oyuncu ile çıktı. Gazinatep’te sahada olan Güven, Gökhan ve Caner yedeğe çekilirken yerlerine Umut Nayir, Douglas ve Rebocho görev aldı. Güven formsuzluk sebebiyle kızağa alınırken, Gökhan ve Caner dinlendirildi. Yeni transferler Douglas ve Rebocho bu sezon ilk kez 11’de oynarken, Boyd’un 18 kişilik maç kadrosuna alınmaması dikkat çekti.
  • Tribüne çocuk akını
  • Dünkü maç, Slovan Bratislava’nın cezası sebebiyle kulüplerin özel davetlileri haricinde seyircisiz oynandı. Slovak ekibinin UEFA’ya yaptığı girişimlerle maça 14 yaş altı çocuklar alındı. Ancak; durumu bilmeyen bazı Türk taraftarlar da cezanın Beşiktaş’ı da kapsadığını şehre geldikten sonra öğrenince hayal kırıklığı yaşadı. Beşiktaşlı futbolcular da maç öncesi çocuklara çiçek verdi.

Kötü başladık
Kötü başladık

UEFA Avrupa Lig C Grubu’nda ilk maçında İspanya’nın Getafe takımı ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sakat oyuncuların yokluğunu hissettiği maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın 18. dakikasında geriden atılan uzun topta arka direkte yükselen Rodriguez, kafa vuruşuyla Getafe’yi 1-0 öne geçirdi. Golden sonra iki takımın da sonucu etkileyecek pozisyonu olmayınca ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Trabzonspor, ikinci yarıda skor üretmek için oyunu ön bölgeye taşımaya çalışırken Getafe, savunma güvenliğini ön planda tutup kontra ataklarla farkı artırmaya çalıştı. Hücum bölgesinde etkin olmadığı gibi sonuç üretecek pozisyonlarda bulamayan Trabzonspor, orta alanda da etkin olamayınca savunmada kalmak zorunda kaldı ve birbirinden müthiş kurtarışlar yapan kaleci Uğurcan’a çok iş düştü. 90. dakikada ise Sosa’nın pasıyla ceza sahasına giren Sturridge’in vuruşunda savunma topu kornere çelince Trabzonspor beraberliği kaçırdı. Öte yandan grubun diğer maçında İsviçre ekibi Basel, Rusya temsilcisi Krasnodar’ı sahasında 5-0 yenerek liderliğe oturdu. Trabzonspor gruptaki 2. maçında 3 Ekim’de evinde lider Basel’i konuk edecek. Karaman: Sakatlıklar oyunumuzu etkiliyorTrabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe karşısında alınan sonucu sakatlıklardan kaynaklı eksikliklere bağladı. Maçın ardından açıklamalar yapan konuşan Karaman, “İyi bir oyun ve bizi tatmin edecek bir skor istiyorduk ama maalesef başaramadık” dedi. Trabzonspor’da en temel sorununun sakatlıklar olduğunun altını çizen Karaman, “Orta sahada takımın hücumunu organize edecek 3 oyuncunuzu kaybedince tabii ki çok şey değişecek. Toplu veya topsuz iyi ve süratli oyuncular bunlar. Bu özellik, bizi karşı kaleye daha hızlı götürüyor. Şu an maalesef hücum hattında rakibi şaşırtacak oyuncularımızın eksikliği var. Bundan sonrası için çok fazla seçenek yok. Belki biraz daha sıkıcı bir futbol oynayacağız ama transfer sezonu açılana kadar sonuç almaya çalışacağız” diye konuştu. Fırtına’da 2 değişiklikTrabzonspor, Süper Lig’de son oynadığı G.Birliği maçına göre Getafe karşısında ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman, G.Birliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes’in yerine Gaston Campi’ye şans tanırken, Abdülkadir Parmak’ı yedek oturtup yerine Doğan Erdoğan ile başladı. Karaman, 60’da ise iki oyuncuyu değiştirdi. Ev sahibi Getafe ise La Liga’daki son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11’inde 9 futbolcu değiştirdi.PFDK ceza yağdırdıProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası, bordo-mavili kulübe ise 100 bin lira para cezası verdi. PFDK, Beşiktaşlı Elneny’ye, Gazişehir Gaziantep maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle 3 maç, aynı pozisyonda kırmızı kart gören Gazişehir Gaziantepli Kayode’ye de yine 3 resmi maçtan men edildi. FIFA'nın üstünü çizdiği mesele: "Maç tekrar edilemez"

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