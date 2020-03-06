Beşiktaş-Ankaragücü: 2-1

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki puanını 43’e yükseltirken, 26. haftada oynanacak Galatasaray derbisi öncesi de önemli bir galibiyete imza atmış oldu

Maçtan dakikalar;

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atiba, Faty’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boyd’un ceza sahası içine yerden çevirdiği topta Burak’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63. dakikada Gerson’un sağ taraftan ortasında Orgill’in indirdiği topla buluşan Lukasik’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius’ta kaldı.

76. dakikada Gerson’un pasında Faty’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem Ljajic’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gerson, Vida’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler ilk önce ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle faul, ardından da VAR’ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Beşiktaş-Ankaragücü maçından notlar;

Boateng 1 maç aradan sonra 11'de

Siyah beyazlı ekipte Kevin Prince Boateng, 1 maçlık aradan sonra 11’deki yerine döndü. Geçtiğimiz hafta sakatlığı gerekçesiyle Aytemiz Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlayan ve mücadelenin ikinci yarısında görev alan Ganalı futbolcu, Ankaragücü karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

Lens 2 hafta sonra sağ bekte

Beşiktaş’ta Jeremain Lens, Ankaragücü karşısında sağ bek olarak görev aldı. Tecrübeli futbolcu, ligin 22’nci haftasında Başakşehir’e deplasmanda 1-0 kaybedilen karşılaşmada da Gökhan Gönül’ün sarı kart cezası sebebiyle sağ bekte görev almıştı.

Sınırdaki oyuncular kartsız tamamladı

MKE Ankaragücü mücadelesinde Beşiktaş’ta 6 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Sarı-lacivertliler karşısında sınırdaki futbolcular Atiba, Burak, Nkoudou, Boyd, Umut ve Caner müsabakayı kart görmeden tamamlarken, bu futbolcular Galatasaray derbisi öncesi de ceza sınırını atlamış oldu. Söz konusu futbolcular sarı-kırmızılılar karşısında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi kart sınırında bulunan futbolcular, Ankaragücü karşılaşmasında kart görmedi



▪Atiba

▪Burak Yılmaz

▪Caner Erkin

▪Umut Nayir

▪Tyler Boyd

▪N'Koudou pic.twitter.com/rxAcOy9M69 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Mart 2020



