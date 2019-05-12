Beşiktaş başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübü’nde olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılıyor. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongre saat 10.30 itibarıyla başladı.

Genel kurulda, mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay, yeni dönem başkanlığı için yarışacak. Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 204 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Fikret Orman beyaz, Hürser Tekinoktay ise sarı renkli zarfla genel kurulda başkanlık yarışı verecek. Ayrıca, genel kurulda denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarında da seçim olacak.

Seçme ve sicil kurulunda 3, denetim ile disiplin kurullarında ise ikişer liste seçime girecek.

Oy verme işlemi başladı

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı. Aidatlarını yatıran 14 bin 204 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Üye sayısı düşecek

Beşiktaş Kulübünde bugünkü seçimden itibaren bir başkan ve 13 yönetim kurulu üyesi görev yapacak. Kulübün 15 Eylül 2018’deki tüzük tadil kongresinde kulüp yönetim kurulu üye sayısının 16’dan 14’e düşmesi yönündeki talep kabul edilmişti. Buna göre geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı Beşiktaş’ta bu sayı başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak.

Fikret Orman'ın listesi

Fikret Orman'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor;

Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre

Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu

Hürser Tekinoktay'ın listesi

Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listesi ise şu isimlerden oluştu;