SÜPER LİG

Beşiktaş-Den Haag: 2-2

Beşiktaş, Antalya'da oynadığı hazırlık maçında Hollanda ekibi Den Haag'la 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlıların gollerini Caner Erkin ve Atiba attı. Öte yandan yeni transfer Domagoj Vida, bu mücadelede 87 dakika sahada kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Antalya'da oynadığı hazırlık maçında Den Haag ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, Antalya'da oynadığı hazırlık maçında Den Haag ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah beyazlılar bu akşam oynanan hazırlık maçında Hollanda ekibi Den Haag'la 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş mücadelede 2-0 yenik duruma düşerken ikinci yarıda Caner Erkin ve Atiba'nın bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Maç bu skorla tamamlanırken siyah beyazlılarda yeni transfer Domagoj Vida 87 dakika sahada kaldı.

Stoper ve sağ bek oynadı!

  • Hırvat stoper mücadelenin ilk yarısında sol stoperde forma giyerken ikinci yarıda Şenol Güneş'in tercihiyle sağ bekte görevlendirildi. Vida, 87. dakikada yerini genç oyuncu Fatih Aksoy'a bıraktı.

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