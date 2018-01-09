Beşiktaş-Den Haag: 2-2

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah beyazlılar bu akşam oynanan hazırlık maçında Hollanda ekibi Den Haag'la 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş mücadelede 2-0 yenik duruma düşerken ikinci yarıda Caner Erkin ve Atiba'nın bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Maç bu skorla tamamlanırken siyah beyazlılarda yeni transfer Domagoj Vida 87 dakika sahada kaldı.
Stoper ve sağ bek oynadı!
- Hırvat stoper mücadelenin ilk yarısında sol stoperde forma giyerken ikinci yarıda Şenol Güneş'in tercihiyle sağ bekte görevlendirildi. Vida, 87. dakikada yerini genç oyuncu Fatih Aksoy'a bıraktı.
Hazırlık maçında ADO Den Haag karşısında 3. dakikada yediğimiz gol. pic.twitter.com/OGs09gM9hY
Hazırlık maçında ADO Den Haag karşısında 3. dakikada yediğimiz gol. pic.twitter.com/OGs09gM9hY— Kartal Analiz (@kartalanalizcom) 9 Ocak 2018
ADO Den Haag ile oynadığımız hazırlık maçında yediğimiz ikinci gol. pic.twitter.com/UofjNht0Pr
ADO Den Haag ile oynadığımız hazırlık maçında yediğimiz ikinci gol. pic.twitter.com/UofjNht0Pr— Kartal Analiz (@kartalanalizcom) 9 Ocak 2018
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