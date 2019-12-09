Beşiktaş durdurulamıyor

Süper Lig’de Beşiktaş fırtınası esiyor. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk 6 haftada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puanla giren siyah-beyazlılarda işler tersine döndü. 6 maç sonunda 16. sıraya gerileyen ve düşme hattına giren Abdullah Avcı’nın ekibi, 7. haftada oynadığı Alanyaspor maçıyla müthiş bir çıkış yakaladı.

Alanyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, bu maçın ardından derbide Galatasaray’ı devirdi ve ardından da seri galibiyetler geldi. Üst üste 6. maçını kazanarak puan durumunda her hafta yukarıya doğru tırmanışa geçen siyah-beyazlılar, son olarak Denizli deplasmanında puan kaybeden Başakşehir’i geçti ve ligde 2. sıraya kurulmayı başardı.



Çebi yönetimi puan kaybı yaşamadı

19 Ekim’de oynanan Ankaragücü karşılaşmasından 1 gün sonra gerçekleşen olağanüstü seçimde başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçimden sonra Ümraniye’nin yolunu tutmuş ve takımla bir araya gelmişti. Beşiktaş’ın çıkışı da bu ziyaretin ardından başladı. Özellikle Futbol A Takımı’ndan ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Sorumlu Asbaşkan Emre Kocadağ ile Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları’nın sürekli Ümraniye’de yer alarak takımın her an yanında olması, futbolcularda pozitif etki oluşturdu.

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-3 Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar son dakikada attığı golle 3-2 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Caner Erkin, 71 ve 90+5. dakikalarda Umut Nayir kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 27. dakikada Mustafa Pektemek ve 56. dakikada Koita attı. Ayrıca mücadelenin 15. dakikasında Karim Hafez direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 27'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Kartal’ın Umut’u varSüper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşen Beşiktaş’ı, Umut Nayir uçurdu. Siyah-beyazlılar, 2-1 gerideyken 60. dakikada oyuna dahil olan ve 71. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında beraberliği getiren 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın uzatma dakikalarında siyah-beyazlı ekibi 3 puana ulaştıran isim oldu.Dakikalar 90 5’i gösterdiğinde Lens’in son çizgiden verdiği pasta topu filelere göndermeyi başaran Umut, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Daha önce Gaziantep deplasmanında ve iç sahada oynanan Galatasaray derbisinde ağları havalandıran Umut Nayir, Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle siyah-beyazlı ekibin hanesine 3 puanı yazdırmasını sağladı.Umut Nayir, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi’nde de 1’er kez ağları havalandırırken, Beşiktaş formasıyla toplamda 6 gol kaydetti.İlk 11'lerKasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, KoitaBeşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

Galatasaray maçı öncesi başlayan ziyaretin ardından derbiyi kazanan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı lig maçlarında kayıp yaşamadı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray derbisinde alınan galibiyetin ardından futbol takımını her maçtan önce ziyaret etti ve destek verdi. 20 Ekim’de göreve gelen Çebi yönetimi, o tarihten bu yana oynanan lig maçlarında puan kaybı görmedi.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya gelerek, bu akşam oynayacakları Kasımpaşa maçında başarılar diledi.#Beşiktaş pic.twitter.com/thqdgbaMHZ — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 8, 2019

14 sıra yükseldi

Galatasaray derbisinde önce 24 Ekim’de iç sahada oynanan Braga karşılaşmasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta tribünler Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya ‘istifa’ çağrısı yaparken, tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş’a başarılı olmak için geldiğini ve siyah-beyazlı ekipte birçok şeyin değişeceğini söylemişti. Bu tarihten sonra özellikle sakat futbolcuların dönmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, üst üste aldığı 6 galibiyetle basamakları tek tek tırmandı ve 14 sıra yukarıya tırmanarak ligde 2. sıraya kuruldu.



