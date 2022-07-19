Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Yolun açık olsun @EmrecanUzunhan
Evladımıza iyi bakın! 😊 @Besiktas pic.twitter.com/czsWzgD3wO
6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan’ın transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi.
🔗 https://t.co/kPnb3AxoGH pic.twitter.com/2P8Cv6ybXV
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan’ın transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi.
ÖZEL HABER - Beşiktaş, İstanbulspor’da forma giyen 2001 doğumlu sol stoper Emre Can ile büyük ölçüde anlaşma sağladı
ÖZEL HABER - Beşiktaş, İstanbulspor’da forma giyen 2001 doğumlu sol stoper Emre Can ile büyük ölçüde anlaşma sağladı— SPOR (@yenisafakspor) June 29, 2022