Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Yolun açık olsun @EmrecanUzunhan



Evladımıza iyi bakın! 😊 @Besiktas pic.twitter.com/czsWzgD3wO — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) July 19, 2022

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan’ın transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi.



🔗 https://t.co/kPnb3AxoGH pic.twitter.com/2P8Cv6ybXV REKLAM July 19, 2022

ÖZEL HABER - Beşiktaş, İstanbulspor’da forma giyen 2001 doğumlu sol stoper Emre Can ile büyük ölçüde anlaşma sağladı — SPOR (@yenisafakspor) June 29, 2022