Spor Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı
TRANSFER

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı

Beşiktaş, 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan için 2 milyon Euro + KDV bonservis bedeli karşılığında İstanbulspor ile anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı
Emrecan Uzunhan

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Emrecan Uzunhan Beşiktaş'ta
SPOR
Emrecan Uzunhan Beşiktaş'ta
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