Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de istediği Ahmed Kutucu'nun peşinde

Beşiktaş, ara transfer dönemiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda devre arası transfer döneminde santrfor takviyesi yapmayı düşünen Beşiktaş’ta, Mario Mandzukic ile yapılan görüşmelerden bugüne kadar olumlu bir sonuç çıkmadı.

35 yaşındaki Hırvat golcünün Beşiktaş’ın 6 ay için önerdiği rakamı kabul etmediği ve en az 1.5 yıllık sözleşme istediği biliniyordu. Siyah-beyazlılar, rakamları biraz yükseltse de Mandzukic’i henüz ikna edemedi ve golcü oyuncu dünden itibaren Milan ile görüşmeye başladı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Milan ile Mandzukic arasındaki temaslarda şu an rakamlar konuşuluyor, ancak anlaşma ihtimali konusunda her iki taraf da net bir görüş bildirmiyor.

Kenan Karaman gündemde

Mandzukic’in en az 1.5 yıl ve 6 milyon Euro garanti ücret isteğini kabul etmesi mümkün görünmeyen Beşiktaş yönetimi ise Almanya’da oynayan Türk oyunculara yöneldi. İlk olarak Almanya 2. Lig takımı Fortuna Düsseldorf’tan Kenan Karaman’ı isteyen siyah-beyazlılar, Alman ekibinin teklifi kabul etmemesi üzerine bu transferi sezon sonuna bıraktı.

Ahmed Kutucu satın alma opsiyonlu kiralık düşünülüyor

Beşiktaş’ın Almanya’dan istediği ikinci oyuncu ise Bundesliga’da kötü günler geçiren Schalke 04’te forma giyen 20 yaşındaki Ahmed Kutucu. Schalke ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Ahmed için sezon sonu satın alma opsiyonlu kiralama düşünülüyor. Aynı zamanda milli oyuncu için Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu gelen bilgiler arasında. Her iki takımda satın alma opsiyonlu olarak Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmayı planlıyor.

Fenerbahçe Ahmed Kutucu'yu kiralıyor Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Sezon başında iddialı bir takım kuran Fenerbahçe'de devre arasını boş geçmek istemiyor.Teknik heyetin kararı bekleniyorNTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Teknik heyetin onay vermesi halinde milli oyuncu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.Kiralama bedeli ödenmeyecekTürkiye'de oynamaya sıcak bakan Ahmed Kutucu için Schalke ile görüşen Fenerbahçe, 20 yaşındaki oyuncusu için kiralama bedeli ödemeyecek. İsteğe bağlı olarak sezon sonunda milli yıldızın bonservisini 2 milyon euro karşılığında alacak.Bu sezon 8 kez Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu 1 gol ile oynadı.Fatih Karagümrük Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin peşinde



