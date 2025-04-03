Siyah-beyazlıların tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Göztepe maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Göztepe ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf yarı finalde Trabzonspor'un rakibi olacak.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş:
Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile.
Göztepe:
Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis, Miroshi, İsmail Köybaşı, Tijanic, Romulo, Juan.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE CANLI İZLE
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL SONUÇLARI
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