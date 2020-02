Beşiktaş IFAB'dan görüş istedi

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından, IFAB'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.

Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu.

There’s a clear violation of Law 8(2) of “The Laws of the Game” that was set out by your Board, which has directly affected the scoreline of the Göztepe match



We are awaiting your advisory opinion on this incident @TheIFAB #BesiktasWasVictimized pic.twitter.com/8ZxiMPzyyo — Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) 6 Şubat 2020