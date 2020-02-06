SÜPER LİG

Beşiktaş IFAB'dan görüş istedi

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuran Beşiktaş, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) olaya ilişkin tavsiye görüşü istedi.

Haber Merkezi AA
Göztepe-Beşiktaş maçını hakem Hüseyin Göçek yönetmişti.

Göztepe-Beşiktaş maçını hakem Hüseyin Göçek yönetmişti.

Fotoğraf: Mustafa KÖPRÜLÜ / DHA

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından, IFAB'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.

  • Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu.


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