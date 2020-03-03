SÜPER LİG

Beşiktaş iki eksikle çalıştı

Siyah-beyazlılar, Anakaragücü maçı hazırlıklarına devam etti. Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı.

Haber Merkezi AA
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Fotoğraf: Ahmet Dumanlı / AA

Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmana tedavisi süren Gökhan Gönül ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana koşularla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları sonrası dar alan oyunları üzerinde durdu. İdman, üç takımlı taktik maçı, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm
Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek 2 hafta aradan sonra 3 puan alan Beşiktaş, 25'inci haftanın açılış maçında Cuma akşamı MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Karşılaşmanın bir hafta sonraki Galatasaray maçından önce olması, takımda 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında bulunması ve başkent ekibinin düşme hattından kurtulma çabası, siyah beyazlılar için mücadelenin önemini iki kat artırıyor.Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Umut Nayir, Kevin N'Koudou ve Tyler Boyd, Ankaragücü maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. İsmi geçen 6 oyuncudan Burak, Atiba, Caner ve N'Koudou'nun maçta oynamasına kesin gözüyle bakılırken, geçen hafta ilk 11'de Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında göz dolduran Tyler Boyd'un da sahada olması ihtimal dahilinde.Teknik direktör Sergen Yalçın ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp, Galatasaray derbisine moralli çıkmak amacında. Bunun için de oyuncularını sürekli uyaracak olan tecrübeli teknik adam, futbolculardan özellikle hakemle diyaloğa girmemelerini isteyecek. Rakip oyuncularla da sert tartışmalar yaşanmasını istemeyen Yalçın'ın gerekirse özel toplantılar yaparak futbolculara uyarılarda bulunması da kaçınılmaz görünüyor.


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