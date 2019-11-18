Beşiktaş kararını verdi: Karius'la devam

Milli aranın ardından Konyaspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta maçın hazırlıkları sakat olan Dorukhan Toköz haricinde tam kadro yapılacak. Beşiktaş’ta sakatlıklarla boğuşan ve kemik bir kadro yapısı oturtamayan teknik heyetin bu sıkıntısını yönetime ilettiği, 11’de 23 farklı oyuncu deneyen teknik heyetin halen kafasındaki kadroyu netleştiremediği öğrenildi.

Beşiktaş’ta milli aranın ardından Dorukhan dışında eksik oyuncu kalmaması planlanırken teknik heyet ideal kadrosunu 12. hafta itibarıyla kurabilecek.

Öte yandan siyah-beyazlılar, devre arası transfer dönemine dair çalışmaları da sürdürüyor. Beşiktaş’ta performansından memnun olunmayan Enzo Roco ile yolların ayrılması planlanırken savunma mevkisi için de alternatif bir oyuncu aranıyor.

Emre Kılınç çabası

Dış transferde, devre arası için forvet ve orta sahaya takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon öncesinde de gündeme gelen Sivasspor’un milli oyuncusu Emre Kılınç’ın tekrar listeye alındığı, futbolcunun devre arasında kadroya katılmasının planlandığı öğrenildi. Yönetimin bu konuda çalışma yürüttüğü, transferde önceliğinin Emre Kılınç’a verileceği ifade edildi.

Karius için Liverpool ile görüşülecek

Bu gelişmeler yaşanırken kaleci Karius ile yola devam edilme ihtimali de her geçen gün artıyor. Liverpool ile temas kuracak olan yönetim oyuncunun maliyetini düşürerek kadroya katmayı planlıyor.

Kanatta tasarruf zamanı

Öte yandan Beşiktaş yönetimi kanatlarda tasarrufa gitmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Lens ve Boyd’dan birini elden çıkarmak, yerine ise Nkoudou gibi etkili bir isim almak istiyor.