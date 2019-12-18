SÜPER LİG

Beşiktaş Marcelo'yu bitiriyor

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan Marcelo Guedes’in takımdan ayrılacağı resmen açıklandı. Lyon forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu, ayrılma isteğini kulübe bildirdi. Siyah-beyazlı yönetim, resmi teklif yapmak için, Marcelo ile Lyon arasındaki problemin çözülmesini bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcelo, 2017 yılında Beşiktaş'tan Lyon'a 7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Marcelo, 2017 yılında Beşiktaş'tan Lyon'a 7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Fransa Ligi takımlarından Lyon’da forma giyen Marcelo Guedes'in takımdan ayrılacağı açıklandı. Fransız kulübünün sportif direktörü Juninho tarafından yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun kulüpten ayrılacağı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lyon ile Leipzig arasında oynanan maçın ardından taraftarlar ile Marcelo arasında gerginlik yaşanmıştı. Maç sonunda sahaya inen bir Lyon taraftarı, eşek figürünün çizili olduğu, “Marcelo git!” yazılı bir pankart açtı. Takım arkadaşlarının da sert tepki gösterdiği taraftar güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınmıştı.

Lyonlu futbolcular, Marcelo'yu hedef alan pankart nedeniyle taraftarlarla saha içerisinde tartışma yaşadı.
Lyonlu futbolcular, Marcelo'yu hedef alan pankart nedeniyle taraftarlarla saha içerisinde tartışma yaşadı.

Juninho açıkladı

Lyon Sportif Direktörü Juninho, yaşanan olay sonrası takımdan ayrılmak istediğini belirten Marcelo’nun bu kararını doğruladı. Esporte’ye konuşan Juninho, “Durum çok zor. Marcelo’nun bir taraftarla kişisel sorunu vardı. Tüm taraftarların böyle olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Ancak bu kişi grup liderlerinden biri, Marcelo ile bir araya gelerek pişman olduklarını söyledi. Marcelo deneyimli bir futbolcu ve bizim için önemli bir isim. Herkes için doğru bir çözümü bulabilirsek onu takımda tutmaya çalışacağız” dedi.

  • Beşiktaş bekliyor
  • Beşiktaş’ta bir dönem forma giyen ve taraftarların sevdiği oyunculardan olan Marcelo’nun yeniden siyah-beyazlı takıma dönmesi bekleniyor. Beşiktaş cephesinden şu ana kadar bu yönde resmi bir açıklama gelmezken, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın devre arasında verilmesi bekleniyor. Ancak siyah-beyazlı yönetimin ve teknik heyetin Brezilyalı stopere sıcak baktığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Beşiktaş taraftarı kampanya başlattı

Beşiktaş taraftarları ise olayın ardından Twitter’da ‘Come to Beşiktaş’ hashtag’ine Marcelo’yu etiketleyip yorumlar yaptı. Beşiktaş’ta 1,5 yıl forma giyen Brezilyalı stoper, 2 şampiyonluk yaşamıştı.

Marcelo ile Atiba'nın şampiyonluk kupasıyla verdiği poz
Marcelo ile Atiba'nın şampiyonluk kupasıyla verdiği poz


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