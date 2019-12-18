Beşiktaş Marcelo'yu bitiriyor

Fransa Ligi takımlarından Lyon’da forma giyen Marcelo Guedes'in takımdan ayrılacağı açıklandı. Fransız kulübünün sportif direktörü Juninho tarafından yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun kulüpten ayrılacağı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lyon ile Leipzig arasında oynanan maçın ardından taraftarlar ile Marcelo arasında gerginlik yaşanmıştı. Maç sonunda sahaya inen bir Lyon taraftarı, eşek figürünün çizili olduğu, “Marcelo git!” yazılı bir pankart açtı. Takım arkadaşlarının da sert tepki gösterdiği taraftar güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınmıştı.

Juninho açıkladı

Lyon Sportif Direktörü Juninho, yaşanan olay sonrası takımdan ayrılmak istediğini belirten Marcelo’nun bu kararını doğruladı. Esporte’ye konuşan Juninho, “Durum çok zor. Marcelo’nun bir taraftarla kişisel sorunu vardı. Tüm taraftarların böyle olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Ancak bu kişi grup liderlerinden biri, Marcelo ile bir araya gelerek pişman olduklarını söyledi. Marcelo deneyimli bir futbolcu ve bizim için önemli bir isim. Herkes için doğru bir çözümü bulabilirsek onu takımda tutmaya çalışacağız” dedi.

Beşiktaş bekliyor

Beşiktaş’ta bir dönem forma giyen ve taraftarların sevdiği oyunculardan olan Marcelo’nun yeniden siyah-beyazlı takıma dönmesi bekleniyor. Beşiktaş cephesinden şu ana kadar bu yönde resmi bir açıklama gelmezken, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın devre arasında verilmesi bekleniyor. Ancak siyah-beyazlı yönetimin ve teknik heyetin Brezilyalı stopere sıcak baktığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Beşiktaş taraftarı kampanya başlattı

Beşiktaş taraftarları ise olayın ardından Twitter’da ‘Come to Beşiktaş’ hashtag’ine Marcelo’yu etiketleyip yorumlar yaptı. Beşiktaş’ta 1,5 yıl forma giyen Brezilyalı stoper, 2 şampiyonluk yaşamıştı.







