Beşiktaş Muleka'ya kavuşuyor

Muleka'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5'inci transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, siyah-beyazlılara resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek.

Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

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