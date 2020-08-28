Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yerini dolduruyor: Yıldız isme teklif yapıldı
Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Burak Yılmaz’ın boşluğunu Nikola Kalinic ile doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, İspanyol ekibi Atletco Madrid’e teklifini sundu. Kartal, Kalinic’in cevabına göre rotasını belirleyecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK’a mağlup olmanın üzüntüsü yaşanırken, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Burak Yılmaz’ın boşluğunu henüz dolduramayan Beşiktaş’ın Atletico Madrid’in Hırvat santrforu Nikola Kalinic için teklifte bulunduğu iddia edildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Beşiktaş, İspanyol ekibinin Hırvat santrforu Kalinic için girişimlerini sıklaştırdı. Haberde Beşiktaş’ın Kalinic’i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği ve teklifini İspanyol kulübüne ilettiği, Atletico Madrid ve Kalinic’in ise teklifi düşündükleri öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon Roma’da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, İtalya Seri A’da çıktığı 19 maçta 5 gollük bir performans sergilemişti.
Siyah- beyazlıların bir diğer planı ise 32 yaşındaki oyuncuyu kiralamak. Beşiktaş yönetiminin yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle, bu sezon yüklü bir bonservis veremeyeceği ifade edildi.
İtalya'da sükse yaptı
Hırvatistan Milli Takımı’nın da formasını giyen Nikola Kalinic, milli maçlarda 15 gole imza attı. Atletico Madrid ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.87 boyundaki santrfor, hava toplarındaki hakimiyeti ile de dikkat çekiyor.
2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Fiorentina forması ile toplam 36 gol atan Hırvat forvet, önceki sezonlarda Dnipro’da da önemli çıkış yapmıştı.
2.5 milyon euro istedi
Beşiktaş’ın Burak Yılmaz’ın yokluğunu Kalinic ile doldurmak istediği, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da bu transferi çok istediği ifade edildi. Kalinic’in siyah-beyazlılardan yaklaşık 2 milyon 500 bin euro yıllık ücret istediği ifade edildi.
Atletico Madrid’in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu kiralamak istemediği ve bonservisi ile vermek istediği ifade edildi. Beşiktaş’ın ise uzun sözleşme ve bonservis konusunda riske girmek istemediği ve kararını kiralık sezonun ardından vermek istediği ifade edildi.
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