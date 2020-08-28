Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yerini dolduruyor: Yıldız isme teklif yapıldı

Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK’a mağlup olmanın üzüntüsü yaşanırken, transfer çalışmaları da devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Burak Yılmaz’ın boşluğunu henüz dolduramayan Beşiktaş’ın Atletico Madrid’in Hırvat santrforu Nikola Kalinic için teklifte bulunduğu iddia edildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Beşiktaş, İspanyol ekibinin Hırvat santrforu Kalinic için girişimlerini sıklaştırdı. Haberde Beşiktaş’ın Kalinic’i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği ve teklifini İspanyol kulübüne ilettiği, Atletico Madrid ve Kalinic’in ise teklifi düşündükleri öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Roma’da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, İtalya Seri A’da çıktığı 19 maçta 5 gollük bir performans sergilemişti.

Siyah- beyazlıların bir diğer planı ise 32 yaşındaki oyuncuyu kiralamak. Beşiktaş yönetiminin yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle, bu sezon yüklü bir bonservis veremeyeceği ifade edildi.

İtalya'da sükse yaptı

Hırvatistan Milli Takımı’nın da formasını giyen Nikola Kalinic, milli maçlarda 15 gole imza attı. Atletico Madrid ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.87 boyundaki santrfor, hava toplarındaki hakimiyeti ile de dikkat çekiyor.

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Fiorentina forması ile toplam 36 gol atan Hırvat forvet, önceki sezonlarda Dnipro’da da önemli çıkış yapmıştı.

2.5 milyon euro istedi

Beşiktaş’ın Burak Yılmaz’ın yokluğunu Kalinic ile doldurmak istediği, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da bu transferi çok istediği ifade edildi. Kalinic’in siyah-beyazlılardan yaklaşık 2 milyon 500 bin euro yıllık ücret istediği ifade edildi.

Atletico Madrid’in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu kiralamak istemediği ve bonservisi ile vermek istediği ifade edildi. Beşiktaş’ın ise uzun sözleşme ve bonservis konusunda riske girmek istemediği ve kararını kiralık sezonun ardından vermek istediği ifade edildi.

Başkan açıkladı: Gökhan Töre'ye karşılık Beşiktaş'tan 2 oyuncu Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Bolu kampında kulüp televizyonuna transfer çalışmaları ve takımdaki son durumla ilgili konuştu. Gevrek, “Geçen sezonun ikinci yarısında çok kötü bir düşüş yaşadık. O durumu bir daha yaşamamak için ona göre davranıyoruz ve transferlerimizi ona göre yapıyoruz. O tecrübeleri yaşayarak inşallah iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Takımımız kampta iyi çalışıyor. Gelecek oyuncularımız var. Kiralıktan dönen oyuncularımız var. İnşallah güçlü bir takım olarak lige başlamak istiyoruz. Geçen sezon ikinci yarıda yaşadığımız o sıkıntıyı bir daha Yeni Malatyaspor camiasına yaşatmak istemiyoruz. Aslında en büyük çabamız bu. Doğru işler yapmaya gayret ediyoruz. Yapacağımız transferlerin de hem karakterine hem iyi oyuncular olmasına gayret ediyoruz” şeklinde konuştu."Önceliğimiz kale, stoper ve forvet”Transferde bazı mevkilere öncelik verdiklerini kaydeden Adil Gevrek, “İlk etapta kaleye, stopere ve forvete takviye yapacağız. Bu 3 önemli bölge için oyuncu alacağız. Şu anda anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular var. Tabi gideceklerin durumuna göre de gelecek futbolcu sayısı beli olacak. Tabii önceliğimiz kale, stoper ve forvet. Bu bölgelerde geçen sene ciddi sıkıntılar yaşadık. Takımın da bu oyunculara ihtiyacı var. Hocamızla bu konularda konuşuyoruz, istişare yapıyoruz. Tabii bu transferlerin bir an önce takıma katılması çok istiyoruz. Fakat bu transferler kolay olmuyor. İnşallah o doğru isimleri en kısa sürede takıma katarız” ifadelerini kullandı.Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti “Gökhan Töre'ye karşılık Boyd ve Umut Nayir" Gevrek, Gökhan Töre’nin Beşiktaş’a transferinde gelinen son durumla ilgili de, “Gökhan Töre, Türk futbolu için önemli bir futbolcu. Geçen sezon bizde iyi bir süreç geçirdi. Biz bu sene takımda kalmasını çok istedik ama gitmek istediğini söyledi. Transferiyle ilgili Sergen hocayla da görüştüm. Tabii ki gidebilir ama kulübün menfaatlerini de gözetmek zorundayız. Beşiktaş’tan Boyd ve Umut Nayir takası tarafımızdan sunuldu. Buna sıcak bakıldı ama son kararı henüz vermediler” diye konuştu.Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldiGol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi