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Spor

Beşiktaş, Tibidi'nin peşinde

Beşiktaş'ın, Stuttgart'ın 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Alexis Tibidi ile ilgilendiği belirtildi. Genç oyuncu bu sezon 18 maçta 5 gol kaydetti.

22:20 . 25/01/2023 Çarşamba
Diğer
Alexis Tibidi

Alexis Tibidi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, Stuttgart forması giyen 19 yaşındki Alexis Tibidi ile ilgileniyor.

Troyes'in daha önce 19 yaşındaki futbolcu için Stuttgart'la anlaşmaya vardığı kaydedildi. Ancak oyuncunun bu sezon kiralandığı Altach'ın sözleşme fesih için tazminat beklentisinin olduğu belirtildi.

18 maçta 5 gol attı

Bu sezon Altach'ta 18 maça çıkan Tibidi, 5 kez fileleri havalandırdı.

Kamerun asıllı Fransız futbolcunun, Stuttgart ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.



#Beşiktaş
#Alexis Tibidi
#transfer
41 dakika önce
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Beşiktaş, Tibidi'nin peşinde
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