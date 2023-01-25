Beşiktaş, Tibidi'nin peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?