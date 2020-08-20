Ahmet Nur Çebi'den Koita açıklaması: Kasımpaşa ile görüşebiliriz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, HelpSteps ile gerçekleştirilen lansmanın ardından soruları yanıtladı. Transfer konusunda ismi geçenlerden birisinin de Koita olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Transfer konusunda her şey olabilir. Koita’nın adı geçiyor. Turgay Ciner, Beşiktaş Ailesi’nin bir üyesidir. Fenerbahçe ve Galatasaray’a verdiği topçu var mı, yok mu ben buna bakmadım şimdiye kadar. Teknik heyetimizle görüşeceğiz ve eğer böyle bir talep varsa, Turgay Bey’in kapısını çalarız. Ama o da bir kurumun sahibi ve onu da sıkıntıya sokmak istemiyoruz. Sonuçta futbol bu” dedi.

PAOK maçının hakeminin Yunanistan Ligi’nde görev yapmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Çebi, “Beşiktaş’ın haklarını koruyoruz. Ama bunları açık seçik şekilde belirtmek olmuyor. Yeter ki camiamız bize güvensin. Bazı şeyleri duymamış olmanız, kibarlıktan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: Galatasaray taraftarı kendi yöneticileriyle hesaplaşsın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, HelpSteps ile gerçekleştirilen lansmanın ardından soruları yanıtladı. PAOK maçıyla ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Çebi, “Bu tur tek maç. PAOK ile deplasmanda oynayacağız. Yunanistan’la aramızda sorunlar olduğu söyleniyor. Oradan gelen mesajlar aktarılıyor. Ne olursa olsun, futbolda siyasetin dışında kalmaya hassasiyet gösteriyoruz. Biz spor için varız, kardeşlik için varız. Efendiliğimizden taviz vermeyiz, cesaretimizi de kimse sınamasın. Her şartta topumuzu oynarız. PAOK takımı da siyah-beyaz ve kartal amblemi var. Ümit ediyorum ki misafirperverlik göstereceklerdir. Yazılanların afaki olduğunu düşünüyorum. Dışişleri Bakanlığı’nın bütün yetkilileri, bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve yardımcıları her gün bizimle iletişim halinde, aldıkları kararlar doğrultusunda gerekeni yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu da konunun içinde. Bu maçı sağlıklı şekilde oynamamız açısından herkes elinden geleni yapıyor. PAOK takımı yetkililerine de güveniyorum. Hak eden kazansın” diye konuştu. “Galatasaray taraftarı kendi yöneticileriyle hesaplaşsın”Mensah transferinin ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’na yönelik sosyal medyada yazılanlarla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, “Mensah transferinin perde arkası çok uzun hikaye. Berna hanımla çok daha evvelden yaptığımız bir görüşme vardı. ‘Eğer böyle bir durum olursa öncelik sizindir’ diyen bir Anadolu hanımefendisiyle böyle bir görüşmemiz oldu. Berna Hanım bizim için çok kıymetli bir isim. Kendisinin ve ailesinin hakkında sosyal medyada bu tip şeyler yazılmasını doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarına şunu söylemek istiyorum, Berna hanımın transferde bir durumu söz konusu değildir. Transfer bir yönetici işidir. Kendilerinden rica ediyorum. Bir hanımefendi ve bir kız çocuğu var. Galatasaray taraftarına yakışan da bu doğrultuda hareket etmektir. Hesaplaşma yapacaklarsa, kendi yöneticileriyle bunu yapabilirler” açıklamasında bulundu.Takımdaki isimlerle maaş indirimi konusunda görüşmelerinin sürdüğünü de söyleyen Çebi, “Huyum kurusun pazarlığı seviyorum. Futbolcuya yüksek ücret vermek çok kolaydır, pazarlık 5 dakika sürüyor ve poz veriyorsunuz. Ama ödeme yapamadığınız zaman durum değişiyor. Vermek çok kolay. Profesyonel futbolcularımızdan bazıları henüz taviz vermiyorlar ama ben kulübümüz adına ısrarla pazarlığa devam edeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.Welinton Beşiktaş takım yemeğindeBeşiktaş'tan Henry Onyekuru hamlesiBeşiktaş'ın rakibi PAOK Şampiyonlar Ligi maçına provokatif formayla çıkacakVideo: Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e Mensah yanıtı: Sayın Cengiz'i anlayabiliyorum