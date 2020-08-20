Beşiktaş'tan Henry Onyekuru hamlesi

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi planlayan Beşiktaş, hücum hattının kanatlarına takviye yapma kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Henry Onyekuru için girişimlere başladı. Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Fransa’nın Monaco ekibine teklif yaptı.

Geride kalan 2 yılın büyük bölümünü Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Nijeryalı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco ile görüşmeler sürüyor. Teknik direktör değişikliği yaşayan Fransız ekibinde, Onyekuru’nun geleceği belirsizliğini koruyor. Monaco yönetimi, teknik direktör Robert Moreno’dan gelecek rapora göre 23 yaşındaki oyuncu hakkında karar verecek.

Fenerbahçe'de teklifte bulunmuştu

Fenerbahçe, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco’ya 2 yıllığına kiralama teklifinde bulunmuştu. Kiralama bedeli olarak senelik 2 milyon euro ödemeyi teklif eden Fenerbahçe’nin, Onyekuru’ya da yıllık 1.5 milyon euro ücret önerdiği belirtilmişti.

Koita beklemede

Monaco’dan gelecek cevabı bekleyecek olan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan da yeni hedef olarak, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita’yı belirledi. Transfer döneminin başında da Gineli forvetle ilgilenen ancak somut bir girişimi olmayan siyah-beyazlılar, kasılpaşa kulübü’ne resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, bu transferle bizzat ilgileneceği de öğrenildi. Bu arada Beşiktaş yönetimi, 2.5 milyon TL’lik alacağından vazgeçen Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekeru’yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncu transferi için Fransa’nın Monaco takımına kiralama teklifinde bulundu. Monaco, 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünürken, sarı-lacivertliler ise kiralama konusunda Fransız kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.Fenerbahçe, Onyekuru’yu 2 yıllığına kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Kiralama bedeli olarak da Monaco’ya senelik 2 milyon Euro ödemeyi teklif eden sarı-lacivertliler, Onyekuru’nun menajeriyle de bir görüşme yaptı ve Nijeryalı oyuncuya da yıllık 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Fenerbahçe bu transferde eski futbolcusu Joseph Yobo’dan da yardım istedi. Nijerya Milli Takımı’nda görev yapan Yobo, Onyekuru ile görüşerek, Fenerbahçe’ye gitmesi yönünde tavsiyede bulundu. Sarı-lacivertliler, Onyekuru’yu transfer ederek, ezeli rakibi Galatasaray’a bir transfer çalımı daha atmak istiyor. Diğer Aday PerottiFenerbahçe’nin kanat adayları arasında Roma’da forma giyen Arjantinli yıldız Diego Perotti de yer alıyor. İtalyan ekibi, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşınadki futbolcunun bonservisi için 2 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Perotti de sarı-lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme istiyor. Fenerbahçe ise 2+1 yıllık sözleşmeyle tecrübeli futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.İki tarafta henüz anlaşma sağlamazken, sarı-lacivertli ekibin Roma’dan yılda 3 milyon Euro net maaş kazanan Perotti ile daha uygun şartlarda 2+1 yıllığına bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Perotti ile yapılan görüşmelerde de önemli yol kat edildi. Fenerbahçe’nin Perotti’yi transfer etmesi halinde kiralık olarak forma giyen ve bir yıl daha sözleşmesi olan Garry Rodrigues ile yollarını ayırması bekleniyor.Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'den bulduFenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Diego Perotti transferinde sona doğruGalatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer olduGalatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. pic.twitter.com/NkHA33jqsh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 4, 2020

Beşiktaş'ın rakibi PAOK Şampiyonlar Ligi maçına provokatif formayla çıkacak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK'tan kritik eleme maçı öncesinde tartışma çıkartan bir hamle geldi.Yunan temsilcisi, duyurduğu yeni formaların üstüne önceki günlerde yeniden camii olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya'nın ismini yazdı.Beşiktaş maçında giyilmesi beklenen formaların üstünde Ayasofya'nın dışında Pontus, Konstantinopolis gibi isimlerin de yer alması sosyal medyada büyük tepki çekti.PAOK'un Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliklerin yaşandığı süre içerisinde böyle bir forma duyurması provokatif bir hamle olarak yorumlandı.Öte yandan UEFA'nın PAOK'un formalarıyla ilgili bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.İşte PAOK'un Türkiye'de tepki gören forması;

PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Doveri yönetecek. Doveri'nin yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ve Dario Cecconi üstlenecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.PAOK,Beşiktaş maçı ne zaman?UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Toumba Stadyumu'nda oynanacak. PAOK, Beşiktaş maçı Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Bakan Kasapoğlu açıkladıGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PAOK-Beşiktaş maçının Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma KanalD’de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş’a yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın yeni sezon formaları belli olduAhmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e yanıt: Mensah yalan söylemezSevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :)Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma @KanalD’de yayınlanacak. Temsilcimiz @Besiktas’a yürekten başarılar diliyorum. 🦅— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 19, 2020