Beşiktaş transfer haberleri: Fenerbahçe'nin istediği Onyekuru için teklif yapıldı
Beşiktaş'tan Henry Onyekuru hamlesi
PAOK maçı için gün sayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Kanatlara takviye yapmak isteyen yönetim, Henry Onyekuru için Monaco’nun kapısını çalarken, forvet hattı için de Kasımpaşa’dan Koita’yı listesine aldı. Onyekuru için Fenerbahçe'nin de adı transfer gündeminde yer alıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi planlayan Beşiktaş, hücum hattının kanatlarına takviye yapma kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Henry Onyekuru için girişimlere başladı. Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Fransa’nın Monaco ekibine teklif yaptı.
Geride kalan 2 yılın büyük bölümünü Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Nijeryalı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco ile görüşmeler sürüyor. Teknik direktör değişikliği yaşayan Fransız ekibinde, Onyekuru’nun geleceği belirsizliğini koruyor. Monaco yönetimi, teknik direktör Robert Moreno’dan gelecek rapora göre 23 yaşındaki oyuncu hakkında karar verecek.
Fenerbahçe'de teklifte bulunmuştu
Fenerbahçe, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco’ya 2 yıllığına kiralama teklifinde bulunmuştu. Kiralama bedeli olarak senelik 2 milyon euro ödemeyi teklif eden Fenerbahçe’nin, Onyekuru’ya da yıllık 1.5 milyon euro ücret önerdiği belirtilmişti.
Koita beklemede
Monaco’dan gelecek cevabı bekleyecek olan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan da yeni hedef olarak, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita’yı belirledi. Transfer döneminin başında da Gineli forvetle ilgilenen ancak somut bir girişimi olmayan siyah-beyazlılar, kasılpaşa kulübü’ne resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, bu transferle bizzat ilgileneceği de öğrenildi. Bu arada Beşiktaş yönetimi, 2.5 milyon TL’lik alacağından vazgeçen Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Yorum