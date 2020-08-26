Başkan açıkladı: Gökhan Töre'ye karşılık Beşiktaş'tan 2 oyuncu

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Bolu kampında kulüp televizyonuna transfer çalışmaları ve takımdaki son durumla ilgili konuştu. Gevrek, “Geçen sezonun ikinci yarısında çok kötü bir düşüş yaşadık. O durumu bir daha yaşamamak için ona göre davranıyoruz ve transferlerimizi ona göre yapıyoruz. O tecrübeleri yaşayarak inşallah iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Takımımız kampta iyi çalışıyor. Gelecek oyuncularımız var. Kiralıktan dönen oyuncularımız var. İnşallah güçlü bir takım olarak lige başlamak istiyoruz. Geçen sezon ikinci yarıda yaşadığımız o sıkıntıyı bir daha Yeni Malatyaspor camiasına yaşatmak istemiyoruz. Aslında en büyük çabamız bu. Doğru işler yapmaya gayret ediyoruz. Yapacağımız transferlerin de hem karakterine hem iyi oyuncular olmasına gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz kale, stoper ve forvet”

Transferde bazı mevkilere öncelik verdiklerini kaydeden Adil Gevrek, “İlk etapta kaleye, stopere ve forvete takviye yapacağız. Bu 3 önemli bölge için oyuncu alacağız. Şu anda anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular var. Tabi gideceklerin durumuna göre de gelecek futbolcu sayısı beli olacak. Tabii önceliğimiz kale, stoper ve forvet. Bu bölgelerde geçen sene ciddi sıkıntılar yaşadık. Takımın da bu oyunculara ihtiyacı var. Hocamızla bu konularda konuşuyoruz, istişare yapıyoruz. Tabii bu transferlerin bir an önce takıma katılması çok istiyoruz. Fakat bu transferler kolay olmuyor. İnşallah o doğru isimleri en kısa sürede takıma katarız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda PAOK ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. PAOK'a galibiyeti getiren golleri 7. ile 24. dakikalarda Tzolis ve 30. dakikada Pelkas kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 37. dakikada attı. Bu sonucun ardından temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek.Beşiktaş'ın penaltısı verilmediPAOK-Beşiktaş maçının 85. dakikasında yaşanan bir pozisyonda temsilcimiz penaltı bekledi fakat İtalyan hakem oyunu devam ettirdi. Top rakip oyuncunun net bir şekilde eline çarparken, hakem oralı bile olmadı.Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecekTemsilcimiz Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinden devam edecek. Grup karşılaşmaları öncesinde tek maç üzerinden 2 eleme turu mücadelesi oynanacak. 3. Tur kura çekimi 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Mücadele ise 24 Eylül'de oynanacak. Beşiktaş'ın tur atlaması durumunda rakibi 18 Eylül'de belirlenmiş olacak ve mücadele 1 Ekim'de oynanacak. Kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu belli oldu

“Gökhan Töre'ye karşılık Boyd ve Umut Nayir"

Gevrek, Gökhan Töre’nin Beşiktaş’a transferinde gelinen son durumla ilgili de, “Gökhan Töre, Türk futbolu için önemli bir futbolcu. Geçen sezon bizde iyi bir süreç geçirdi. Biz bu sene takımda kalmasını çok istedik ama gitmek istediğini söyledi. Transferiyle ilgili Sergen hocayla da görüştüm. Tabii ki gidebilir ama kulübün menfaatlerini de gözetmek zorundayız. Beşiktaş’tan Boyd ve Umut Nayir takası tarafımızdan sunuldu. Buna sıcak bakıldı ama son kararı henüz vermediler” diye konuştu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Atakan Üner'in bulunduğu uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı. İzmir'de takım arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrılan genç futbolcu, önceki sezon Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya transfer olmuştu.Yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek olan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu havalimanında açıklamalarda bulundu."Beşiktaş çok büyük bir kulüp"Atakan Üner, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Transferde emeği geçen Sergen hocama, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ta kalıcı olmak için, Beşiktaş'a layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu belli olduBeşiktaş'ta 'feda' diyen tek futbolcu: Onun dışında kimse indirimi kabul etmedi