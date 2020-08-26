TRANSFER

Beşiktaş transfer haberleri: Gökhan Töre'ye karşıklık Umut Nayir ve Tyler Boyd takası ortaya çıktı

Başkan açıkladı: Gökhan Töre'ye karşılık Beşiktaş'tan 2 oyuncu

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlk etapta kaleye, stopere ve forvete takviye yapacağız. Şu anda anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular var. Tabii gideceklerin durumuna göre de gelecek futbolcu sayısı beli olacak” dedi. Başkan Gevrek aynı zamanda Gökhan Töre'ye karşılık, Beşiktaş'tan 2 oyuncu istediklerini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Gökhan Töre, geride bıraktığımız sezon 28 maçta, 2 gol ve 5 asistle oynadı.

Gökhan Töre, geride bıraktığımız sezon 28 maçta, 2 gol ve 5 asistle oynadı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Bolu kampında kulüp televizyonuna transfer çalışmaları ve takımdaki son durumla ilgili konuştu. Gevrek, “Geçen sezonun ikinci yarısında çok kötü bir düşüş yaşadık. O durumu bir daha yaşamamak için ona göre davranıyoruz ve transferlerimizi ona göre yapıyoruz. O tecrübeleri yaşayarak inşallah iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Takımımız kampta iyi çalışıyor. Gelecek oyuncularımız var. Kiralıktan dönen oyuncularımız var. İnşallah güçlü bir takım olarak lige başlamak istiyoruz. Geçen sezon ikinci yarıda yaşadığımız o sıkıntıyı bir daha Yeni Malatyaspor camiasına yaşatmak istemiyoruz. Aslında en büyük çabamız bu. Doğru işler yapmaya gayret ediyoruz. Yapacağımız transferlerin de hem karakterine hem iyi oyuncular olmasına gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz kale, stoper ve forvet”

Transferde bazı mevkilere öncelik verdiklerini kaydeden Adil Gevrek, “İlk etapta kaleye, stopere ve forvete takviye yapacağız. Bu 3 önemli bölge için oyuncu alacağız. Şu anda anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular var. Tabi gideceklerin durumuna göre de gelecek futbolcu sayısı beli olacak. Tabii önceliğimiz kale, stoper ve forvet. Bu bölgelerde geçen sene ciddi sıkıntılar yaşadık. Takımın da bu oyunculara ihtiyacı var. Hocamızla bu konularda konuşuyoruz, istişare yapıyoruz. Tabii bu transferlerin bir an önce takıma katılması çok istiyoruz. Fakat bu transferler kolay olmuyor. İnşallah o doğru isimleri en kısa sürede takıma katarız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda PAOK ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. PAOK'a galibiyeti getiren golleri 7. ile 24. dakikalarda Tzolis ve 30. dakikada Pelkas kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 37. dakikada attı. Bu sonucun ardından temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek.Beşiktaş'ın penaltısı verilmediPAOK-Beşiktaş maçının 85. dakikasında yaşanan bir pozisyonda temsilcimiz penaltı bekledi fakat İtalyan hakem oyunu devam ettirdi. Top rakip oyuncunun net bir şekilde eline çarparken, hakem oralı bile olmadı.Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecekTemsilcimiz Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinden devam edecek. Grup karşılaşmaları öncesinde tek maç üzerinden 2 eleme turu mücadelesi oynanacak. 3. Tur kura çekimi 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Mücadele ise 24 Eylül'de oynanacak. Beşiktaş'ın tur atlaması durumunda rakibi 18 Eylül'de belirlenmiş olacak ve mücadele 1 Ekim'de oynanacak. Kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu belli oldu

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek

  • “Gökhan Töre'ye karşılık Boyd ve Umut Nayir"
  • Gevrek, Gökhan Töre’nin Beşiktaş’a transferinde gelinen son durumla ilgili de, “Gökhan Töre, Türk futbolu için önemli bir futbolcu. Geçen sezon bizde iyi bir süreç geçirdi. Biz bu sene takımda kalmasını çok istedik ama gitmek istediğini söyledi. Transferiyle ilgili Sergen hocayla da görüştüm. Tabii ki gidebilir ama kulübün menfaatlerini de gözetmek zorundayız. Beşiktaş’tan Boyd ve Umut Nayir takası tarafımızdan sunuldu. Buna sıcak bakıldı ama son kararı henüz vermediler” diye konuştu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Atakan Üner'in bulunduğu uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı. İzmir'de takım arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrılan genç futbolcu, önceki sezon Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya transfer olmuştu.Yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek olan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu havalimanında açıklamalarda bulundu."Beşiktaş çok büyük bir kulüp"Atakan Üner, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Transferde emeği geçen Sergen hocama, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ta kalıcı olmak için, Beşiktaş'a layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu belli olduBeşiktaş'ta 'feda' diyen tek futbolcu: Onun dışında kimse indirimi kabul etmedi

Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi
Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi

Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildiİspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Enner Valencia Fenerbahçe'de Çin basını ayrılık haberlerini doğruladıÇin basınında yer alan haberlerde de, Eran Zahavi'nin takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Hatta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takımına veda edeceği şeklinde Çin basınında yorumlandı.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer ettiJose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

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