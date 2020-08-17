Beşiktaş'ta Mensah geldi, sırada Cisse var

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Kayserispor’dan Mensah’ı kadrosuna katıp bu futbolcuyu İstanbul’a getiren Beşiktaş, bu hafta forvet transferini noktalamak istiyor.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse ile iki hafta önce ilk teması sağlayarak, 2 yıllık sözleşme teklif eden siyah-beyazlılar, bu futbolcunun transferini hafta içinde bitirmek istiyor. Cisse’ye yıllık 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, teklifini yineleyerek transferi tamamlamanın peşinde.



Hedef PAOK maçına yetiştirmek

Forvet transferi için süreci hızlandıracak olan Beşiktaş, golcü takviyesini PAOK maçına yetiştirmek istiyor. Devler Ligi’nde boy göstermek isteyen golcü futbolcu, siyah-beyazlıların teklifine olumlu bakıyor. Bu hafta yapılacak olan görüşmelerde Cisse’nin siyah-beyazlı formayı giyip giymeyeceği netlik kazanacak.

Beşiktaş Nikola Kalinic için teklifi yaptı Beşiktaş yönetimi ilk olarak, karşılığında Fatih Aksoy'u vererek tesislere kadar getirdiği Welinton'un transferini sonuçlandıracak. Bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiği bu transferin Aytemiz Alanyaspor'un bonservisiyle istediği Ahmet Gülay'ın sözleşme uzatılarak kiralanması şeklinde çözülmesi ve Welinton'a imza attırılması bekleniyor.Nikola Kalinic için teklif yapıldıSiyah beyazlılarda bunun yanı sıra en önemli konu ise santrfor transferi. Menajerler tarafından önerilen Loic Remy hala alternatifler arasında yer alırken, Ze Luis ve Papiss Cisse için şartlar zorlanıyor. Ze Luis transferinde öne çıkan bonservis zorluğu ve oyuncunun ikna edilme süreci, Cisse'nin de indirime henüz yanaşmaması, Beşiktaş yönetimini yeni arayışlara da itiyor.Bu arayışlar sonrasında transfer komitesi, Atletico Madrid'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti. Yapılacak müzakereler neticesinde siyah beyazlılar Kalinic'e Beşiktaş formasını giydirmek istiyor.Hedefte Samuel Grandsir, Gökhan Töre ve Badou Ndiaye varBeşiktaş,orta saha ve sağ kanadı da iki oyuncuyla takviye etmek istiyor. Orta saha için daha önce Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Badou Ndiaye'yi gündemine alan siyah beyazlılar, oyuncu ile ücret konusunda anlaşma aşamasına gelirken, kulübü Stoke City ile de kiralama şartlarını görüşüyor. Beşiktaş'ın sağ kanat için transfer etmeyi düşündüğü futbolcuların da BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre ve Monaco'da oynayan 24 yaşındaki Samuel Grandsir olduğu öğrenildi.Takas söz konusuBeşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Gökhan Töre için Malatyaspor ile yapılan takas görüşmelerinde önemli bir mesafe kaydedildiği ve bu transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.Sağ kanat için diğer alternatif olan 1.70 cm boyundaki Samuel Grandsir'in ise Monaco ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve siyah beyazlılar kiralık şartlarını öğrenmek için Fransız kulübüne resmi yazı göndermiş durumda. Beşiktaş Gökhan Töre transferini gerçekleştirirse Grandsir'den vazgeçecek.Beşiktaş bir maçta 8 gol birden atan Michael Olunga'yı istiyorBeşiktaş Atiba ile sözleşme uzattı