Beşiktaş ve Galatasaray'ın Bernard Mensah teklifi ortaya çıktı: Kayserispor kararını verdi
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Mensah teklifi ortaya çıktı
Beşiktaş ve Galatasaray, Kayserispor'un 25 yaşındaki oyuncusu Bernard Mensah için karşı karşıya geldi. Her iki ekipte oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın Bernard Mensah için yaptığı teklifleri değerlendiren Kayserispor yönetimi, 25 yaşındaki oyuncuyu gelen tekliflere göre elden çıkarmak istiyor.
Haber MerkeziİHA
Fabrice N’Sakala ve Wellinton ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah için teklifini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, burada Beşiktaşlı yetkililerle görüştü. Siyah-beyazlılar, Mensah için teklifini Berna Gözbaşı’na iletirken, Mensah’a karşılık olarak 3 oyuncu teklif edildi. Teklifi düşünmek için süre isteyen Gözbaşı, önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a cevap verecek.
Galatasaray 2.5 milyon euro önerdi
Bu oyuncu için Galatasaray’ın da devrede olduğu öğrenilirken, Kayserispor’un nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor. Galatasaray’ın 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etmesine karşın, Kayserispor Yönetimi, Beşiktaş’ın teklifine daha yakın.
Atletico Madrid pay alacak
Çünkü alınacak olan bonservis bedelinin yüzde 40’ı Atletico Madrid’e gidecek. Harcama limiti çok düşük olan ve alacağı bonservis bedelinin de yüzde 40’ı İspanyol ekibine gidecek olan Kayserispor, kalan miktarın da 3’te 1’ini harcama limitinde kullanabilecek. Bu da ortalama 500 bin euroya karşılık geliyor.
Ancak Beşiktaş’ın direkt teklifinde 3 oyuncuyu kadrosuna katabilecek olan Kayserispor Yönetimi, siyah-beyazlıların teklifine önümüzdeki hafta cevap vermek için fikir alışverişini sürdürüyor.
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