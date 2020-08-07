TRANSFER

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Bernard Mensah teklifi ortaya çıktı: Kayserispor kararını verdi

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Mensah teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş ve Galatasaray, Kayserispor'un 25 yaşındaki oyuncusu Bernard Mensah için karşı karşıya geldi. Her iki ekipte oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın Bernard Mensah için yaptığı teklifleri değerlendiren Kayserispor yönetimi, 25 yaşındaki oyuncuyu gelen tekliflere göre elden çıkarmak istiyor.

Haber Merkezi İHA
Mensah bu sezon 26 maçta 5 gol ve 8 asistle oynadı.

Mensah bu sezon 26 maçta 5 gol ve 8 asistle oynadı.

Fabrice N’Sakala ve Wellinton ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah için teklifini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, burada Beşiktaşlı yetkililerle görüştü. Siyah-beyazlılar, Mensah için teklifini Berna Gözbaşı’na iletirken, Mensah’a karşılık olarak 3 oyuncu teklif edildi. Teklifi düşünmek için süre isteyen Gözbaşı, önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a cevap verecek.

Galatasaray 2.5 milyon euro önerdi

Bu oyuncu için Galatasaray’ın da devrede olduğu öğrenilirken, Kayserispor’un nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor. Galatasaray’ın 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etmesine karşın, Kayserispor Yönetimi, Beşiktaş’ın teklifine daha yakın.

Atletico Madrid pay alacak

Çünkü alınacak olan bonservis bedelinin yüzde 40’ı Atletico Madrid’e gidecek. Harcama limiti çok düşük olan ve alacağı bonservis bedelinin de yüzde 40’ı İspanyol ekibine gidecek olan Kayserispor, kalan miktarın da 3’te 1’ini harcama limitinde kullanabilecek. Bu da ortalama 500 bin euroya karşılık geliyor.

  • Ancak Beşiktaş’ın direkt teklifinde 3 oyuncuyu kadrosuna katabilecek olan Kayserispor Yönetimi, siyah-beyazlıların teklifine önümüzdeki hafta cevap vermek için fikir alışverişini sürdürüyor.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bernard Mensah, Tyler Boyd'un paylaşımına bıraktığı yorumla transfer ateşini yaktı.
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bernard Mensah, Tyler Boyd'un paylaşımına bıraktığı yorumla transfer ateşini yaktı.

Prosinecki Mensah'ın gitmesini istediği takımı açıladı
Prosinecki Mensah'ın gitmesini istediği takımı açıladı

Geride kalan sezon Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan teknik direktör Robert Prosinecki, ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah’a en uygun takımın Galatasaray olacağı kanısında."En çok Galatasaray'da kendini gösterebilir"Yeni sezonda Kayserispor’daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü sarı-kırmızılı kulübün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak “Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye’de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa’dan bir oyuncu” dedi.Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılar

Rıdvan Dilmen'den Bernard Mensah için canlı yayında transfer iddiası
Rıdvan Dilmen'den Bernard Mensah için canlı yayında transfer iddiası

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in gözde isimlerinden Bernard Mensah'ın transferi hakkında konuştu. NTV canlı yayınında Ganalı futbolcunun Kayserispor'dan ayrılacağını açıklayan Dilmen, 25 yaşındaki oyuncunun büyük takımlardan birine transfer olacağını söyledi.Beşiktaş maçında cezası sebebiyle oynayamayan Ganalı orta saha oyuncusunun meziyetli bir isim olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Mensah büyük takımlardan birine gidecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta isteyen takımlardan. Bence Beşiktaş'ta başarılı olur" ifadelerini kullandı.Bernard Mensah, Atletico Madrid'den Kayserispor'a transfer olmuştu. Ganalı futbolcuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adı ciddi şekilde anılıyor. Kayserispor ile sözleşmesi devam eden orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Kayserispor-Beşiktaş maçına Silviu Lung damga vurdu: Teklif Twitter'dan geldi

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fenerbahçe'den Ramiz Dayı'lı Caner Erkin vide...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.