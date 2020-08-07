Beşiktaş ve Galatasaray'ın Mensah teklifi ortaya çıktı

Fabrice N’Sakala ve Wellinton ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah için teklifini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, burada Beşiktaşlı yetkililerle görüştü. Siyah-beyazlılar, Mensah için teklifini Berna Gözbaşı’na iletirken, Mensah’a karşılık olarak 3 oyuncu teklif edildi. Teklifi düşünmek için süre isteyen Gözbaşı, önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a cevap verecek.

Galatasaray 2.5 milyon euro önerdi

Bu oyuncu için Galatasaray’ın da devrede olduğu öğrenilirken, Kayserispor’un nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor. Galatasaray’ın 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etmesine karşın, Kayserispor Yönetimi, Beşiktaş’ın teklifine daha yakın.

Atletico Madrid pay alacak

Çünkü alınacak olan bonservis bedelinin yüzde 40’ı Atletico Madrid’e gidecek. Harcama limiti çok düşük olan ve alacağı bonservis bedelinin de yüzde 40’ı İspanyol ekibine gidecek olan Kayserispor, kalan miktarın da 3’te 1’ini harcama limitinde kullanabilecek. Bu da ortalama 500 bin euroya karşılık geliyor.

Ancak Beşiktaş’ın direkt teklifinde 3 oyuncuyu kadrosuna katabilecek olan Kayserispor Yönetimi, siyah-beyazlıların teklifine önümüzdeki hafta cevap vermek için fikir alışverişini sürdürüyor.

Prosinecki Mensah'ın gitmesini istediği takımı açıladı Geride kalan sezon Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan teknik direktör Robert Prosinecki, ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah’a en uygun takımın Galatasaray olacağı kanısında."En çok Galatasaray'da kendini gösterebilir"Yeni sezonda Kayserispor’daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü sarı-kırmızılı kulübün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak “Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye’de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa’dan bir oyuncu” dedi.Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılar