Beşiktaş Vida'ya kavuştu

Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Domagoj Vida dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Kulüp yetkilileri ve siyah-beyazlı taraftarlarca karşılanan Hırvat stoper, kendisine gösterilen ilginin mutluluğunu yaşadı. Vida, havaalanından konaklayacağı otele geçti. Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek olan 28 yaşındaki futbolcu, saat 11.30'da Vodafone Park'ta, Fikret Orman'ın katılımıyla kendisini siyah-beyazlı formaya bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak. İlk röportajını kulüp televizyonuna verecek olan Domagoj Vida, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Vida, imza töreninin ardından Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek teknik direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşlarıyla tanışacak. Ardından siyah-beyazlılarla birlikte kamp için Antalya uçacak olan Hırvat stoperin akşam idmanında yer alması bekleniyor.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ

Beşiktaş, 5 sezondur Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Vida'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, sezon başında Vida'yı istemiş, ancak Ukrayna ekibi yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etmişti. Bu ücreti çok yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, beklemeye geçmiş, sözleşmesi devre arasında bitecek olan Vida ile anlaşma sağlamıştı. Hırvat stoper, o süreçte kendisini siyah-beyazlı formaya bağlayan ön protokole imza atmıştı. Başarılı futbolcu henüz Türkiye'ye gelmeden kendisine teklifler gelmiş, ancak Beşiktaş forması giymek istediği için bu teklifleri reddetmişti. Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Vida, yazın Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda da Hırvatistan Milli Takımı formasıyla boy gösterecek.

B. MÜNİH MAÇINDA SAHADA

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e karşı forma giyebilecek. Dinamo Kiev'in Devler Ligi'ne ön elemede veda etmesi dolayısıyla yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyen Hırvat stoper, Şenol Güneş'in forma vermesi durumunda, Alman ekibine karşı forma giyebilecek. Sürati ve doğru zamanlamasıyla dikkat çeken 28 yaşındaki stoperin, teknik direktör Şenol Güneş'in elini rahatlatması bekleniyor. Vida transferi, 3 kulvarda mücadele eden, Pepe ve Tosic'in dışındaki diğer stoperlerin pek forma şansı bulamadığı siyah-beyazlı takımda teknik heyet tarafından sevinçle karşılandı.

Gece gündüz çalışıyoruz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Ocak sayısına verdiği röportajda, tarafarın büyük desteği ile önemli işlere imza attıklarını söyledi.

Zor günleri, hep birlikte aştıklarını dile getiren Orman, “Her zaman içimdeki Beşiktaşlılık aşkı ve duruşuyla hareket etmeye gayret ediyorum. Başkanlığa adaylığımı koyduğumda da motivasyonum buydu. Göreve geldiğimiz ilk günlerde zor günler geçirdik. Eksiklerimiz vardı, paramızdan çok umutsuzluk vardı. Ama hepsine göğüs gerdik, inandık. Şimdi ülkemizin ve belki de dünyanın en iyi stadında maça çıkıyor, şampiyonluklara koşuyor ve fedakar taraftarlarımızı tribünde mutlu edebildiğimizi hissediyoruz. Beşiktaş Camiası’nın büyük desteği, yönetim kurulumuzun çalışkanlığı ve taraftarlarımızın gösterdiği sevgi ve destek ile zorlukların üstesinden gelmek için yılmadan gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'a imzayı attırın

İngiltere Premier Lig’de Manchester United’a 2-0 kaybeden Everton’da teknik Direktör Sam Allardyce, gol bulamadıklarını belirterek, Cenk Tosun'u işaret etti. Premier Lig’de çıktığı son 4 maçta galibiyet alamayan ve yalnızca 1 gol atabilen Everton’da teknik direkötör Allardyce, karşılaşmadan sonra ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak gol atamadıklarını belirterek, Cenk Tosun konusunda kulübün sonuca varmasını istediğini ifade etti.

Talisca bataryayı doldurdu

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Talisca, lige verilen aradan dolayı gittiği tatilini tamamladı. Bugün takımla birlikte tesislere gelecek olan Talisca, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Şarjım yüzde 100” yazdı. Talisca'nun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Beşiktaşlı taraftarların 23 yaşındaki futbolcuya “Seni ikinci yarıda çok iyi görmek istiyoruz” şeklindeki mesajları dikkat çekti. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, sezon sonunda Benfica'nın yolunu tutacak. İki kulübün bonservis konusunda anlaşması halinde ise Brezilyalı yıldız, siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek. Talisca, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti. Grubun 6 maçında da oynayan yıldız futbolcu, 4 gol attı. Talisca'nın ligde ise 3 gol ve 3 asisti bulunuyor.