SÜPER LİG

Beşiktaş Vitor Hugo transferini bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Tyler Boyd transferini açıklayan Beşiktaş, ikinci ismi de kadrosuna kattı. Fiorentina forması giyen Vitor Hugo, 1 yıllığına kiralandı.

Haber Merkezi IHA
Vitor Hugo

Vitor Hugo

Beşiktaş, savunmaya takviyesini yaptı. Fiorentina forması giyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo’yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, 1.87’lik savunmacıyı 1 yıllığına kiraladı.

Yaklaşık 2 yıl önce de bu futbolcuyu gündemine alan ancak o dönemde istenilen bonservis miktarı nedeniyle transferden vazgeçen Beşiktaş, 2 yılın ardından Vitor Hugo’yu Beşiktaşlı yapmayı başardı.

Siyah beyazlıların 1 yıllık kiralama bedeli olarak da Fiorentina’ya 300 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

  • 2 sezon önce Palmeiras’tan Fiorentina’ya 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde toplamda 54 maça çıkarken, 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Hugo bu maçlarda 12 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gördü.

Brezilyalı futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından takıma dahil olacak.

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