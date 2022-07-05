Spor Beşiktaş Weghorstu KAPa bildirdi
TRANSFER

Beşiktaş Weghorst'u KAP'a bildirdi

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı ekip, oyuncunun kiralık transferi için kulübü Burnley ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Weghorstu KAPa bildirdi
Wout Weghorst

Beşiktaş Kulübü, Burnley'de forma giyen santrfor Wout Weghorst'un kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Burnley'e kiralama ücreti ödenmeyecek. Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı oyuncuya ise yıllık 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ve 200 bin Euro performans primi ödeyecek.

Kulübün KAP açıklaması şu şekilde:

  1. "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir."
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