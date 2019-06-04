Beşiktaş yerli atağında

Yeni sezon için kadro planlamasını hayata geçirmeye başlayan Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi. Yeni teknik heyetle birlikte sezona girecek olan siyah-beyazlılar, hem Süper Lig’de, hem Ziraat Türkiye Kupası’nda hem de UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı olacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

Beşiktaş yönetimi, rotasını öncelikli olarak iç piyasaya çevirdi ve yerli oyuncu arayışına başladı. Yönetiminin bu kararında, birkaç sezon içerisinde yabancı sayısının düşme ihtimali etkili odu. Planlar çerçevesinde kaleci de arayan Beşiktaş yönetimi, Tolga Zengin’den doğan boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Takımda Karius ve Utku’yla birlikte bir kaleciye daha ihtiyacı olan Beşiktaş’ta en güçlü aday Ertaç Özbir. Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi de Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı takımın eski kalecisi Fabri de dönmek istese de, kurallar gereği iki yabancı kaleciden birinin tribüne çıkma zorunluluğu bu transferi imkansız kılıyor.

TAYLAN’IN BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Hem orta sahada hem de kanatta görev yapabilecek bir isim de arayan Beşiktaş, aradığı ismi yine Süper Lig’de buldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da ortaya koyduğu performansla beğeni kazanan 24 yaşındaki Taylan Antalyalı’ya, siyah-beyazlıların ilgisi olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesinden edinilen bilgilere göre, 3 milyon Euro bonservis bedeli biçilen başarılı futbolcu, Beşiktaş dışında birçok takımın da gözdesi durumunda. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro’luk bedelde indirim olması durumunda Taylan ile ilgili girişimleri hızlandıracak. Beşiktaş’ın yeni teknik heyetinin yönetimle sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.

Yönetime transfer için geniş bir liste sunan teknik heyet, scout ekibinin verdiği raporları da inceliyor. Beşiktaş, Ramazan Bayramı sonrasında transfer için resmi girişimlere başlayacak.