Beşiktaş'a Vida müjdesi: Resmi teklif yapacaklar

Yüksek maaşı nedeniyle Beşiktaş yönetiminin elden çıkarmayı düşündüğü Domagaj Vida’ya, İtalyan ekipleri Parma ve Genoa talip oldu. Siyah-beyazlı yönetimin indirim talebini reddeden Hırvat stoper için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılması bekleniyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş’ta kadro çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma katılan oyuncular kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.
Kadro maliyetini düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, bu konuda takımın en çok kazanan oyuncusu olan Domagoj Vida’dan indirim istemişti. Ancak Hırvat stoper, yönetimin bu talebini geri çevirmişti. Vida’yı satış listesine koyan siyah-beyazlı kulüp, yüksek maliyeti nedeniyle bonservisini bedelsiz vermeyi bile düşünüyordu. 31 yaşındaki oyuncuya son olarak İtalya’dan iki talip çıktı.
İtalyan basınından Tuttomercato’nun haberine göre, Parma ve Genoa, Vida’yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde Vida’nın Fransa’nın Lyon ve İspanya’dan da talipleri olduğuna vurgu yapıldı.
Takımın en çok kazananı
Siyah-beyazlılardan yaklaşık 3.5 milyon euro ile yıllık en yüksek ücreti alan futbolcu olan Vida, yönetimin belirlediği üst limitleri aşıyor. Beşiktaş yönetimi, başta Vida olmak üzere Douglas, Roco ve Mirin’i ile de yollarını ayırmak istiyor.
2018’in Ocak ayında bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen 31 yaşındaki defans oyuncusu, siyah-beyazlı takımla toplam 95 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.
Yorum