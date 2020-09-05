Beşiktaş'a Vida müjdesi: Resmi teklif yapacaklar

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş’ta kadro çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma katılan oyuncular kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.

Kadro maliyetini düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, bu konuda takımın en çok kazanan oyuncusu olan Domagoj Vida’dan indirim istemişti. Ancak Hırvat stoper, yönetimin bu talebini geri çevirmişti. Vida’yı satış listesine koyan siyah-beyazlı kulüp, yüksek maliyeti nedeniyle bonservisini bedelsiz vermeyi bile düşünüyordu. 31 yaşındaki oyuncuya son olarak İtalya’dan iki talip çıktı.

İtalyan basınından Tuttomercato’nun haberine göre, Parma ve Genoa, Vida’yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde Vida’nın Fransa’nın Lyon ve İspanya’dan da talipleri olduğuna vurgu yapıldı.

Takımın en çok kazananı

Siyah-beyazlılardan yaklaşık 3.5 milyon euro ile yıllık en yüksek ücreti alan futbolcu olan Vida, yönetimin belirlediği üst limitleri aşıyor. Beşiktaş yönetimi, başta Vida olmak üzere Douglas, Roco ve Mirin’i ile de yollarını ayırmak istiyor.

2018’in Ocak ayında bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen 31 yaşındaki defans oyuncusu, siyah-beyazlı takımla toplam 95 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.

Beşiktaş genç oyuncularıyla Antalyaspor'u mağlup etti Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar 3. dakikada Atakan Üner ve 40. dakikada Mensah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.Fraport TAV Antalyaspor 55. dakikada penaltıdan yararlanamazken, 84. dakikada İlkay İşler'in golüyle siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, bu galibiyetle turnuvada 3. oldu.Asist Oğuzhan, gol Atakan. 💪🏻 pic.twitter.com/xZjfQGqzwG— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2020 Umut Nayir kadroda yer almadıBu arada, Beşiktaş'ta dünkü antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden Umut Nayir, tedbir amaçlı olarak Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı.🦅 @islerilkay7 💪🏻 pic.twitter.com/wgxqieYnlm— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2020 "Çok eksiğimiz var"Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok eksikleri olduğunu ve zaman içerisinde tamamlamayı umut ettiklerini söyledi.İyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyleyen Yalçın, "Sivas maçı da öyleydi. Aynı oyuncuları kullandık, yorgunluk da oldu. Genç arkadaşlarımızı da kullandık, İlkay gol attı, tebrik ederim. Hazırlık aşamasının 3'üncü haftasındayız. Tahmin ediyorum bir ay sonra, ligin 3-4'üncü haftasında daha hazır bir Beşiktaş olacak. Çok eksiğimiz var. Zaman içerisinde tamamlarız diye düşünüyoruz. Sivas ve Antalya maçlarındaki görüntüye bakarsak yavaş yavaş güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Nazım Sangare Beşiktaş yolundaSüper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri açıklandı