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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş’ta gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da kulübün toplam borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin TL olarak açıklandı.

Haber Merkezi AA
Fikret Orman ve yönetimi için mali ve idari açıdan ibra oylaması yapılacak.

Fikret Orman ve yönetimi için mali ve idari açıdan ibra oylaması yapılacak.

Fotoğraf: IHA

Beşiktaş'ın 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, kulübün borcu açıklandı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunu 2 milyar 423 milyon 706 bin lira olarak duyurdu.

Ahmet Ürkmezgil'in konuşmasına tepki

Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu faaliyet raporunu genel sekreter Ahmet Ürkmezgil okudu.

Ürkmezgil'in konuşması sırasında tribünde bulunan bazı üyeler alkışlı protestoda bulundu. Tepkiler üzerine Ürkmezgil bir süre beklemek zorunda kalırken, kongre divan başkanı Atıf Keçeci, protestoda bulunan üyeleri uyardı.

Tepkiler üzerine Ürkmezgil, "Beni istemiyorsanız gelin siz okuyun bari. Bin yıldır yapılan bu prosedür tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

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