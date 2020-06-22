BUNDESLİGA

Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez seyircisiz maçta kariyerini noktalayacak

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Alman futbolcu Mario Gomez futbol kariyerini son hafta maçlarının ardından sonlandıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Gomez, son olarak Alman ekibi Stuttgart'ın formasını giymişti.

Mario Gomez, son olarak Alman ekibi Stuttgart'ın formasını giymişti.

Fotoğraf: FABRIZIO BENSCH

Beşiktaş'ın Şenol Güneş döneminde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 1 sezonda attığı gollerle siyah beyazlıları şampiyonluğa taşıyan Mario Gomez 34 yaşında futbola veda ediyor.

Beşiktaş'tan sonra Alman ekibi Wolfsburg'ın yolunu tutan yıldız oyuncu sonrasında altyapısından yetiştiği Stuttgart'a transfer olmuştu.

Alman ekibinin yöneticisi Sven Mislintat yaptığı açıklamada "Böyle bir oyuncunun vedası seyircilerin önünde olmalıydı. Veda gününü, Mario için en iyi hale getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

  • Bu sezon Stuttgart'ta 23 maçta 6 gol 1 asistlik performans ortaya koyan Mario Gomez, Beşiktaş'ta 2015-16 sezonunda görev almış ve 41 maçta 28 gol 5 asistle siyah-beyazlı taraftarların gönlüne taht kurmuştu. Gomez, Beşiktaş'ın ilk yabancı gol kralı olarak kayıtlara geçmişti.


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