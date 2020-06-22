Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez seyircisiz maçta kariyerini noktalayacak

Beşiktaş'ın Şenol Güneş döneminde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 1 sezonda attığı gollerle siyah beyazlıları şampiyonluğa taşıyan Mario Gomez 34 yaşında futbola veda ediyor.

Beşiktaş'tan sonra Alman ekibi Wolfsburg'ın yolunu tutan yıldız oyuncu sonrasında altyapısından yetiştiği Stuttgart'a transfer olmuştu.

Alman ekibinin yöneticisi Sven Mislintat yaptığı açıklamada "Böyle bir oyuncunun vedası seyircilerin önünde olmalıydı. Veda gününü, Mario için en iyi hale getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Stuttgart'ta 23 maçta 6 gol 1 asistlik performans ortaya koyan Mario Gomez, Beşiktaş'ta 2015-16 sezonunda görev almış ve 41 maçta 28 gol 5 asistle siyah-beyazlı taraftarların gönlüne taht kurmuştu. Gomez, Beşiktaş'ın ilk yabancı gol kralı olarak kayıtlara geçmişti.



