Spor Beşiktaşın golcü transferi Mourinhoya takıldı
TRANSFER

Beşiktaş'ın golcü transferi Mourinho'ya takıldı

Santrfor arayışlarını sürdüren ve Diego Costa ile Mitrovic’i gündemine alan Beşiktaş’ın, Roma forması giyen Edin Dzeko’ya teklif yaptığı iddia edilirken, teknik direktör Jose Mourinho ise golcü oyuncunun takımda kalmasını istediği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaşın golcü transferi Mourinhoya takıldı
Jose Mourinho

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu önemli 2 forvetle güçlendirmek isterken, siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Roma forması giyen Edin Dzeko oldu.

Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic transferleri için görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar Dzeko için de nabız yoklarken, bu transfer Mourinho’ya takıldı.

Roma’nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, İtalyan ekibinin yöneticilerine verdiği raporda, Dzeko’nun takımda kalmasını talep etti.

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Gol yollarında alternatif istiyor

Dzeko’nun tecrübesinden faydalanmak istediğini Roma yönetimine ileten Jose Mourinho, Bosnalı forvetin takımda kalmasını istiyor. Dzeko’nun yanı sıra forvet hattına bir takviye daha isteyen Mourinho, takımın gol yollarında alternatifli bir kadro ile mücadele etmesinden yana.

  • Geçtiğimiz sezon Serie A’da 27 maçta 7 gol atan ve eleştirilerin hedefinde olan Dzeko, buna karşın Avrupa Ligi’nde boy gösterdiği 10 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

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