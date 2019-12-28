SÜPER LİG

Beşiktaş'ın hedefindeki isim Mario Balotelli

Transfer çalışmaların sürdüren Beşiktaş'ta öncelik forvet. Bu bölge için Balotelli’yi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, bütçenin elvermesi halinde orta sahaya da takviye yapılacak.

Haber Merkezi İHA
29 yaşındaki Balotelli, bu sezon Serie A'da çıktığı 12 maçta 4 gol attı.

29 yaşındaki Balotelli, bu sezon Serie A'da çıktığı 12 maçta 4 gol attı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in ilk yarısını 30 puanla tamamlayan Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi. İlk yarının sona ermesiyle birlikte takıma takviye yapmak isteyen yönetim, bütçe hesabına göre kilit bir ismi kadroya katmayı hesaplıyor.

Geçtiğimiz aylarda İtalya’da golcü oyuncu Mario Balotelli’nin temsilcileriyle bir araya gelen yönetici Erdal Torunoğulları, bu futbolcuyla ilgili olarak dirsek temasını sürdürüyor. İtalya’da yaşadığı ırkçılık nedeniyle takımından ayrılmayı planlayan golcü futbolcu, sözleşmesi gereği istediği zaman bonservisini alabilecek.

Beşiktaş’ın ligin ikinci yarısı için bu oyuncuya 1.2 milyon Euro ücret teklif ettiği ve Balotelli’nin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlı idareciler, bu futbolcuyla ilgili girişimlerine kaldığı yerden devam edecek. Şartların oluşması durumunda, Balotelli ikinci yarıda Beşiktaş forması giyecek.

Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına maruz kalan Mario Balotelli, topu tribünlere atarak tepkisini göstermişti.
Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına maruz kalan Mario Balotelli, topu tribünlere atarak tepkisini göstermişti.

Elneny’nin durumu belirsiz

Milan’ın transfer listesine giren Mohamed Elneny’nin İtalya’ya gitmesi durumunda bu pozisyon için arayış başlatacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın da görüşü alınacak.

Devre arası kampında özellikle Oğuzhan’ın eski formuna kavuşması için ekstra çaba sarf edecek olan teknik ekip, Elneny’nin transferi halinde, bu bölgedeki eksiği kadrodaki isimlerle doldurmayı planlıyor. Diaby ve Boyd’dan beklenen verimi alamayan Kara Kartal, bütçenin elvermesi durumunda bu noktaya bir transfer yapmayı düşünüyor.


Hasic için görüşmeler sürüyor

Siyah-beyazlılarda bir diğer konu da Ajdin Hasic. 7 Ekim tarihinde 18 yaşını dolduran ve Beşiktaş’a imza atacak olan genç oyuncunun sözleşmesinde 2 milyon Euro imza parası maddesi bulunuyor. Yönetim bu miktarı aşağıya çekmek istiyor.

Hasic, imza atamamasına rağmen Beşiktaş'ın çalışmalarında yer alıyor.
Hasic, imza atamamasına rağmen Beşiktaş'ın çalışmalarında yer alıyor.

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PORTRE | Mesut Özil
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