LA LİGA

Beşiktaş'ın istediği Santi Cazorla'dan sürpriz transfer

Sakatlıkları sebebiyle iki yıl boyunca futbol oynamayan ve sezonun başında eski takımı Villarreal'e transfer olan Santi Cazorla, 15 gol attı 9 da asist yapma başarısı gösterdi. İspanyol futbolcunun takımıyla sözleşmesi bittikten sonra hangi takıma gideceği merak konusuydu. Beşiktaş'ın teklif yaptığı yıldız isim sürpriz bir tercih yaptı.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Santi Cazorla, Villarreal'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Santi Cazorla, Villarreal'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Fotoğraf: ALBERT GEA

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El-Sadd, İspanyol futbolcu Santi Cazorla'yı renklerine bağladı.

El-Sadd'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İspanyol temsilcisi Villarreal ile sözleşmesi sona eren Cazorla ile anlaşma sağlandığı ve 35 yaşındaki oyuncunun Doha'ya gelerek takıma katılacağı kaydedildi.

Cazorla, profesyonel kariyerinde Villarreal'in yanı sıra Recreativo de Huelva, Malaga ve 2012-18 yıllarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giydi.

Cazorla'nın yeni takımı El Sadd'ı Xavi Hernandez çalıştırıyor.

  • İspanyol futbolcu, Arsenal kariyerinde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok kez operasyon geçirmişti. Cazorla için 'artık futbol oynayamaz' yorumları yapılmıştı.

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