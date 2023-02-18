Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sözleşme yenilenmesinin ardından Onur Bulut, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Kayserispor'a 1 milyon Dolar serbest kalma bedeli ödedi. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, bu parayı Beşiktaş'a geri gönderdiklerini ve konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdıklarını açıkladı.