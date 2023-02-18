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Spor

Kayserispor Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferini UÇK'ya taşıdı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yönetim, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurdu.

15:23 . 18/02/2023 Cumartesi
DHA
Onur Bulut bu sezon Kayserispor formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 3 gol 4 asist yaptı.

Onur Bulut bu sezon Kayserispor formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 3 gol 4 asist yaptı.

Kayserispor yönetimi, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut için UÇK'ya başvurdu.

Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sözleşme yenilenmesinin ardından Onur Bulut, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Kayserispor'a 1 milyon Dolar serbest kalma bedeli ödedi. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, bu parayı Beşiktaş'a geri gönderdiklerini ve konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdıklarını açıkladı.


#Onur Bulut
#Transfer
#Beşiktaş
#UÇK
1 saat önce
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Kayserispor Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferini UÇK'ya taşıdı
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