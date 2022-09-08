Spor Redmond resmen Beşiktaşta
TRANSFER

Redmond resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'u renklerine bağladı.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaşın Redmond transferi için yaptığı açıklama
Redmond dün İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giydi.


Beşiktaş, Redmond'ın transferini bu video ile duyurdu:

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