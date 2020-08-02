Beşiktaş imza atmasını beklerken futbol kariyerine son verdi

Alman basınında yer alan haberlere göre, 1987 doğumlu tecrübeli golcü Sandro Wagner, futbolculuk kariyerine son verdi.

Wagner, Darmstadt ve Hoffenheim'daki başarılı performansı sonrası, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'e geri dönmüştü. 2018/19 sezonunda Bayern'de Lewandowski'nin alternatifi olan Sandro Wagner, 2019/20 sezonunu ise Çin'de Tianjin Teda'da geçirmişti.

Çin ekibi ile yollarını ayıran Alman golcüyü Beşiktaş da kadrosuna katmak istiyordu. Wagner'in aldığı bu karar, kendisini isteyen takımlarda şok etkisi yarattı.