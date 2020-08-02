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Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Sandro Wagner futbol kariyerini bitirdi

Beşiktaş imza atmasını beklerken futbol kariyerine son verdi

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ve uzun süredir görüşmelerde bulunduğu tecrübeli golcü Sandro Wagner, kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sandro Wagner, Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra Çin'e transfer olmuştu.

Sandro Wagner, Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra Çin'e transfer olmuştu.

Fotoğraf: ANDREAS GEBERT

Alman basınında yer alan haberlere göre, 1987 doğumlu tecrübeli golcü Sandro Wagner, futbolculuk kariyerine son verdi.

Wagner, Darmstadt ve Hoffenheim'daki başarılı performansı sonrası, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'e geri dönmüştü. 2018/19 sezonunda Bayern'de Lewandowski'nin alternatifi olan Sandro Wagner, 2019/20 sezonunu ise Çin'de Tianjin Teda'da geçirmişti.

Çin ekibi ile yollarını ayıran Alman golcüyü Beşiktaş da kadrosuna katmak istiyordu. Wagner'in aldığı bu karar, kendisini isteyen takımlarda şok etkisi yarattı.

  • Almanya Milli Takımı forması ile 8 maça çıkan Wagner, 5 gole imza atmıştı. 1.94 boyundaki fizikli forvet, hava toplarındaki hakimiyeti ile öne çıkıyordu. Geçtiğimiz günlerde bir diğer Alman yıldız Andre Schürrle de genç yaşta futbolu bırakma kararı almıştı. 1990 doğumlu Schürrle'nin adı Fenerbahçe ile anılıyordu.
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