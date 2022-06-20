Beşiktaş'ın Yarmolenko ısrarı devam ediyor

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi elinde olan Ukrayna'lı futbolcu Yarmolenko ile görüşmelerde bulunmuştu. Siyah-beyazlı kulübünde istediği 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, kariyeriyle ilgili vereceği kararı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Bu konuyla ilgili açıklamlarda bulunan Ukrayna'lı gazeteci Ihor Tsyhanyk, ''Muhtemelen önümüzdeki hafta Yarmolenko'nun nereye gideceği öğrenilecek. MLS'ten ciddi ilgi olduğunu biliyorum. Yarmolenko için değerli bir seçenek'' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan uzak kalmak istemiyor

MLS'ten ciddi teklifler gelmesine rağmen Yarmolenko'nun bu tekliflere sıcak bakmadığını belirten Ukrayna'lı gazeteci, ''Ancak anladığım kadarıyla Yarmolenko, Ukrayna'dan uzak kalmak istemiyor ve bu yüzden Avrupa'dan gelecek tekliflere öncelik vereceğini düşünüyorum'' dedi.

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Kariyerinde Dinomo Kiev, Borussia Dortmund ve West Ham United formaları ile toplam 455 maça çıkan Yarmolenko, 155 gol atarken 106 da asist yaptı.