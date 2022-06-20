Spor Beşiktaşın Yarmolenko ısrarı devam ediyor
TRANSFER

Beşiktaş'ın Yarmolenko ısrarı devam ediyor

Beşiktaş, West Ham United ile sözleşmesi sonra eren Yarmolenko'nun transferi için futbolcunun kararını bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın Yarmolenko ısrarı devam ediyor
Andriy Yarmolenko

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi elinde olan Ukrayna'lı futbolcu Yarmolenko ile görüşmelerde bulunmuştu. Siyah-beyazlı kulübünde istediği 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, kariyeriyle ilgili vereceği kararı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Bu konuyla ilgili açıklamlarda bulunan Ukrayna'lı gazeteci Ihor Tsyhanyk, ''Muhtemelen önümüzdeki hafta Yarmolenko'nun nereye gideceği öğrenilecek. MLS'ten ciddi ilgi olduğunu biliyorum. Yarmolenko için değerli bir seçenek'' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan uzak kalmak istemiyor

MLS'ten ciddi teklifler gelmesine rağmen Yarmolenko'nun bu tekliflere sıcak bakmadığını belirten Ukrayna'lı gazeteci, ''Ancak anladığım kadarıyla Yarmolenko, Ukrayna'dan uzak kalmak istemiyor ve bu yüzden Avrupa'dan gelecek tekliflere öncelik vereceğini düşünüyorum'' dedi.

  • Kariyerinde Dinomo Kiev, Borussia Dortmund ve West Ham United formaları ile toplam 455 maça çıkan Yarmolenko, 155 gol atarken 106 da asist yaptı.

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