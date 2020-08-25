Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Atakan Üner'in bulunduğu uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı. İzmir'de takım arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrılan genç futbolcu, önceki sezon Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya transfer olmuştu.

Yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek olan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu havalimanında açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş çok büyük bir kulüp"

Atakan Üner, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Transferde emeği geçen Sergen hocama, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ta kalıcı olmak için, Beşiktaş'a layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu belli oldu Siyah beyazlılar 7 kez gittiği Şampiyonlar Ligi'ne 8'inci kez katılabilmek için zorlu bir yola girdi. Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş, bu kez devler arenasında yer alabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda. Covid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Kaybeden ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devem edecek.7 kez eleme oynadıBeşiktaş, 4 kez doğrudan gruplarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi için 1992-1993 tarihinden bu yana 7 kez de eleme maçları oynadı. Bu elemelerin 3 tanesinde turları geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan siyah beyazlılar, 4 eleme turunda başarısız olarak Devler ligine kalamadı. Beşiktaş, önceki elemelerde en fazla iki tur oynarken, değişen format gereği Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için tam 3 turu geçmek zorunda olacak.Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandıÖte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, Douglas ve Adem Ljajic'i PAOK maçı kadrosuna almadı. Teknik adamın belirlediği 19 futbolcu ise şöyle;"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Georges N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin"PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?Ahmet Nur Çebi'den Koita açıklaması: Kasımpaşa ile görüşebiliriz