Ahmet Nur Çebi'den Pjanic yorumu: "Enteresan bir transfer oldu"

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu bir yıldız isimle daha güçlendirdi.

Yaz transfer döneminin başladığı günden itibaren 11 ismi transfer eden siyah-beyazlılar, son olarak dünya devi Barcelona’nın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic’i kadrosuna kattı. İspanyol ekibinin gözden çıkarttığı oyuncu ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, 31 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı. Kara Kartal, Pjanic için herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. Barcelona’da yaklaşık 9.5 milyon euro kazanan Pjanic’in yıllık ücretinin bir kısmı Beşiktaş tarafından ödenecek. Geri kalan kısmı ise Barcelona tarafından karşılanacak. Yıldız oyuncu dün gece saatlerinde İstanbul’a geldi.

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Yeni transferimiz Miralem Pjanic, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. 🦅#HedefBenmişim 🎯 pic.twitter.com/E7IVYEVSJa — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2021

Değerini katlayarak yükseldi

Lüksemburg’ta FC Schifflange 95, Fransa’da Metz altyapılarında forma giyen Pjanic, 2007 yılında Metz’de A Takım’a yükseldi. Boşnak oyuncu, A Takım’da geçirdiği ilk sezonda 38 maçta gösterdiği 5 gol 2 asistlik performansla devlerin dikkatini çekerken, 7.5 milyon euro karşılığında Olimpik Lyon’un yolunu tuttu. Lyon ekibinde 3 sezon geçiren Pjanic, 2011-2012 sezonunda 11 milyon euroya Roma’ya, 2015-2016 sezonunda 32 milyon euroya Juventus’a, 2020-2021 sezonunda ise 60 milyon euroya Barcelona’ya transfer oldu. İspanyol ekibinde geçen sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Pjanic, teknik direktör Ronald Koeman’ın yeni sezon planlamasında yer almadı.

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Beşiktaş Kulübü, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'i UEFA listesine kaydetti.

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilmek için adeta zamanla yarıştı. Saat 22.40 gibi İstanbul'a getirilen Pjanic, sağlık kontrollerinin ardından TFF Tescil Bürosu'na götürüldü. TFF Tescil Bürosu'nda resmi imzaların atılması sonrasında da evraklar UEFA'ya gönderilerek yıldız ismin Şampiyonlar Ligi listesine kaydedilmesi sağlandı.

"1-2 dakika kala yetiştirdik"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Tescil Bürosu'ndan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Enteresan bir transfer oldu. Transfer konusunda son dakika böyle şeyler olabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Pjanic'i, UEFA listesine 1-2 dakika kala yetiştirdik. Bence transferi noktaladık. Yaptığımız bütün transferlerde Sergen hocamızın onayı ile hareket ettik" ifadelerini kullandı.

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Siyah-beyazlılar, Miralem Pjanic'e 2021-2022 sezonu için 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeyecek.

🦅 Kartal'ın hedefi her zaman zirvedir! @Miralem_Pjanic #HedefBenmişim 🎯 pic.twitter.com/KQWzry2fV1 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2021