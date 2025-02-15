Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaşlı yıldız golü unuttu: Performansıyla tartışma konusu oldu

Beşiktaşlı yıldız golü unuttu: Performansıyla tartışma konusu oldu

21:3715/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Immobile sezon başında Lazio'dan transfer edilmişti.
Immobile sezon başında Lazio'dan transfer edilmişti.

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Rafa Silva ve Batagov (K.K) kaydetti. Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan Immobile bu maçı da boş geçti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Rafa Silva ve Batagov (K.K) attı.


Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı.

Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz gol sevinci yaşamadı.


Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK karşısında kaydeden Immobile, bu sezon ligde 10 gol kaydetti.





#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Ciro Immobile

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA 2025 SON DURUM 15 ŞUBAT: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, içeriği nedir?