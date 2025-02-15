Trendyol Süper Lig 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Rafa Silva ve Batagov (K.K) kaydetti. Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan Immobile bu maçı da boş geçti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Rafa Silva ve Batagov (K.K) attı.
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı.
Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz gol sevinci yaşamadı.
Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK karşısında kaydeden Immobile, bu sezon ligde 10 gol kaydetti.