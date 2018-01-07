SÜPER LİG

Beşiktaş'ta Caner-Babel gerilimi

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Caner Erkin ile Babel arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Haber Merkezi AA
Babel kendisine tepki gösteren Caner'e pozisyonu böyle anlattı.

Babel kendisine tepki gösteren Caner'e pozisyonu böyle anlattı.

Fotoğraf: AA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekipte çalışmalar sırasında iki futbolcu arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Minyatür kale maçta Babel'in çektiği sert şutta topun kale önünde bacağına isabet etmesine sinirlenen Caner Erkin, Hollandalı oyuncuya tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik kısa süre içinde tatlıya bağlanırken, iki futbolcu birbiriyle şakalaşmaya başladı.

Caner Erkin, üzerine gelen şutun ardından Babel'e böyle tepki gösterdi.
Caner Erkin, üzerine gelen şutun ardından Babel'e böyle tepki gösterdi.

Tosic idmanı yarıda bıraktı

Öte yandan Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Tosic, sağ bacağına buz tedavisi uygulanmasının ardından idmandan ayrıldı.

Buz tedavisi uygulanan Tosic antrenmanı tamamlayamadı.
Buz tedavisi uygulanan Tosic antrenmanı tamamlayamadı.

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