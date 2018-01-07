Beşiktaş'ta Caner-Babel gerilimi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekipte çalışmalar sırasında iki futbolcu arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Minyatür kale maçta Babel'in çektiği sert şutta topun kale önünde bacağına isabet etmesine sinirlenen Caner Erkin, Hollandalı oyuncuya tepki gösterdi.
Yaşanan gerginlik kısa süre içinde tatlıya bağlanırken, iki futbolcu birbiriyle şakalaşmaya başladı.
Tosic idmanı yarıda bıraktı
Öte yandan Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Tosic, sağ bacağına buz tedavisi uygulanmasının ardından idmandan ayrıldı.
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