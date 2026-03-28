Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor

Sakatlığını atlatan El Bilal Toure de idmanda yer aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
