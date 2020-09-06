Beşiktaş'ta ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş’ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı. Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında formda bir görüntü çizen ve takımda kalıp kalmamasıyla ilgili karar verilecek olan 28 yaşındaki futbolcu, yönetime ayrılık talebini iletti ve daha önce görüşülen sözleşme fesih şartlarını kabul ettiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmenin ardından Roco’yla karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Anlaşma gereği Şilili futbolcuya 700 bin euro ödenecek.

Beşiktaş'a Vida müjdesi: Resmi teklif yapacaklar Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş’ta kadro çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma katılan oyuncular kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor. Kadro maliyetini düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, bu konuda takımın en çok kazanan oyuncusu olan Domagoj Vida’dan indirim istemişti. Ancak Hırvat stoper, yönetimin bu talebini geri çevirmişti. Vida’yı satış listesine koyan siyah-beyazlı kulüp, yüksek maliyeti nedeniyle bonservisini bedelsiz vermeyi bile düşünüyordu. 31 yaşındaki oyuncuya son olarak İtalya’dan iki talip çıktı. İtalyan basınından Tuttomercato’nun haberine göre, Parma ve Genoa, Vida’yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde Vida’nın Fransa’nın Lyon ve İspanya’dan da talipleri olduğuna vurgu yapıldı. Takımın en çok kazananıSiyah-beyazlılardan yaklaşık 3.5 milyon euro ile yıllık en yüksek ücreti alan futbolcu olan Vida, yönetimin belirlediği üst limitleri aşıyor. Beşiktaş yönetimi, başta Vida olmak üzere Douglas, Roco ve Mirin’i ile de yollarını ayırmak istiyor. 2018’in Ocak ayında bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen 31 yaşındaki defans oyuncusu, siyah-beyazlı takımla toplam 95 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti. Beşiktaş genç oyuncularıyla Antalyaspor'u mağlup ettiVideo: Beşiktaş Vida'yı böyle duyurdu